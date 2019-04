NOZ: Nitrat-Probleme: In Niedersachsen landet weiter zu viel Dünger auf den Äckern

Nitrat-Probleme: In Niedersachsen landet weiter

zu viel Dünger auf den Äckern

Aktuelle Berechnungen weisen hohen Überschuss aus – 50.000 Tonnen

zu viel Stickstoff

Osnabrück. Im Streit um den Grundwasserschutz in Deutschland

kommen aus Niedersachsen keine guten Zahlen: Wie die „Neue

Osnabrücker Zeitung“ berichtet, zeigen Berechnungen der

Landwirtschaftskammer, dass in dem Bundesland wohl weiterhin zu viel

Dünger auf den Äckern landet. Demnach fielen zwischen dem 1. Juli

2017 und 30. Juni 2018 rund 50.000 Tonnen Stickstoff mehr an, als

Pflanzen zur Düngung gebraucht hätten. Der Wert ist Bestandteil des

Nährstoffberichtes, den Niedersachsens Agrarministerin Barbara

Otte-Kinast (CDU) am Mittwoch in Hannover vorstellen will. Im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Stickstoffüberschuss um rund

18.000 Tonnen. Vor allem der Einsatz industriell hergestellter

Mineraldünger ging zurück, wohingegen in der Tierhaltung fast gleich

viel Gülle oder Mist anfiel wie zuvor.

Die Daten sind brisant, da Deutschland derzeit mit der

EU-Kommission verhandelt, wie das Grundwasser hierzulande besser

geschützt werden kann. Die Bundesrepublik hatte zwar die Düngeregeln

verschärft, aus Sicht der Kommission reicht das nicht. Viele

Messstellen in Deutschland weisen zu hohe Nitrat-Werte auf. Der Stoff

gelangt vorrangig beim Düngen in die Umwelt und ist potenziell

schädlich für Mensch und Natur. Das Bundesagrarministerium teilte der

„NOZ“ mit, zwischen Bundesregierung und den Bundesländern liefen noch

Gespräche, wie sich die Anforderungen aus Brüssel umsetzen ließen.

Niedersachsens Bauernpräsident Albert Schulte to Brinke sagte der

„NOZ“, der Rückgang beim Stickstoffüberschuss zeige, dass die Branche

das Problem der Nährstoffüberschüsse angehe. „Aber richtig ist auch,

dass das noch nicht reicht“, so Schulte to Brinke.

Grünen-Agrarexpertin Miriam Staudte befand, die Landesregierung habe

„wirksame Maßnahmen zum Wasserschutz verschlafen“. Die

Landtagsabgeordnete forderte besonders strenge Auflagen für Regionen

mit hoher Grundwasserbelastung. Greenpeace-Agrarexperte Martin

Hofstetter forderte wirkungsvolle Maßnahmen zum Grundwasserschutz. Er

sagte der „NOZ“: „Die Dünge-Vorschriften im benachbarten Ausland, ob

Dänemark oder Niederlande sind in vielen Punkten strenger als bei

uns.“

