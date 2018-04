NOZ: NOZ: Bundesgesundheitsministerium: Neuer Feiertag macht Pflegeversicherung teurer

Osnabrück. Das Bundesgesundheitsministerium hat die norddeutschen

Bundesländer vor der Einführung eines neuen Feiertags gewarnt, weil

damit die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen würden. Nach

Informationen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) weist

Staatssekretär Lutz Stroppe in einem Brief an seine Länderkollegen in

Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen darauf hin,

dass ein zusätzlicher Feiertag „Auswirkungen auf die Beitragstragung

zur Pflegeversicherung“ habe.

1995 war der Buß-und Bettag in allen Ländern – außer Sachsen – als

arbeitsfreier Tag abgeschafft worden. Durch die Mehrarbeit der

Arbeitnehmer sollte die zusätzliche Belastung für die Arbeitgeber

ausgeglichen werden, die durch die Beiträge zur damals neu

eingeführten Pflegeversicherung entstanden war. Dieser Effekt werde

nun durch die Einführung eines neuen Feiertags zunichte gemacht,

meint das Berliner Ministerium.

Der Staatssekretär von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bittet

daher die Nordländer um „Erläuterung, wie durch Einführung eines

anderen Feiertags die angestrebte dauerhafte Entlastung der

Arbeitgeber“ bestehen bleiben solle. „Sind beispielsweise durch

andere Maßnahmen gleichwertige dauerhafte Entlastungen bei den

Arbeitskosten vorgesehen?“, heißt es in dem dreiseitigen Schreiben,

das der „NOZ“ vorliegt. Stroppe beziffert den Anstieg der anteiligen

Beitragsbelastung für die betroffenen Arbeitnehmer im jeweiligen Land

auf 0,5 Prozentpunkte.

Derzeit plant Niedersachsen, den Reformationstag am 31. Oktober

dauerhaft als neuen gesetzlichen Feiertag einzuführen. In

Schleswig-Holstein und Hamburg haben die Parlamente die Einführung

des Reformationstags als Feiertag schon beschlossen. Bremen will mit

der Präferenz für den 31. Oktober auf Niedersachsens Entscheidung

warten. Die Landesregierung in Hannover hat einen Gesetzentwurf

erarbeitet, der im Mai ins Parlament eingebracht werden soll. In

Mecklenburg-Vorpommern ist der Reformationstag bereits Feiertag.

