Kaffeehäuser, Bierhallen & Weinschenken

Kultur-Frühstück mit Dr. Waltraud Zuleger am Sa, den 21.4.2018, 11:00-13.00 Uhr

Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl – melden Sie sich gleich an!

Eintritt FREI, wir freuen uns aber über eine kleine Spende!

Bei unserem 2. Kultur-Frühstück geht es diesmal um Kaffeehäuser, Bierhallen & Weinschenken. Die Vororte Fünfhaus, Sechshaus und Rudolfsheim waren bereits im 19. Jhdt. bekannt für ihre Gasthöfe. Doch war das wirklich alles, was damals an Kulinarik geboten wurde?

Zur Vortragenden:

Waltraud Zuleger, geb. in Linz (OÖ), hat Germanistik und Geschichte studiert und ist seit 2000 ehrenamtlich im BM 15 tätig, wo sie für bezirkshistorische Anfragebeantwortung zuständig ist, Vorträge hält und Führungen bzw. Kultur-Spaziergänge anbietet.

Seit 2007 bietet das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus unter dem Titel „Kultur & Café“ ein reichhaltiges Kulturprogramm mit Vorträgen, Lesungen, Buchpräsentationen und Kultur-Spaziergängen bei freiem Eintritt.

Vortragsort:

Museum 15 – Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

1150 Wien, Rosinagasse 4

www.museum15.at

