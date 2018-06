NOZ: Pro Asyl fordert deutsch-französische Initiative für eine neue EU-Flüchtlingspolitik

Pro Asyl fordert deutsch-französische Initiative

für eine neue EU-Flüchtlingspolitik

Geschäftsführer Günter Burkhardt: Merkel und Macron müssen

vorangehen

Osnabrück. Zum deutsch-französischen Spitzentreffen im Asylstreit

fordert die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl eine Initiative

beider Staaten zur Rettung des Rechts auf Asyl in Europa. In einem

Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch) sagte Pro

Asyl Geschäftsführer Günter Burkhardt: „Wir brauchen in Europa einen

Vorstoß der Kernstaaten für eine solidarische Flüchtlingspolitik. Die

Führungsstärke von Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen

Präsidenten Emmanuel Macron ist jetzt gefragt.“ Sie müssten darauf

hinarbeiten, dass der Zugang zum individuellen Recht auf Asyl in der

EU gewährleistet ist. Es dürfe keine Einigung um jeden Preis auf

Kosten der Menschenrechte von Schutzbedürftigen geben.

Burkhardt kritisierte die von Kanzlerin Merkel angestrebten

bilateralen Abkommen mit anderen EU-Staaten zur Zurückweisung von

Flüchtlingen an der Grenze: „Merkel scheint aber eine Einigung mit

aufnahmeunwilligen Staaten und rechtspopulistisch mitregierten

Regierungen anzustreben, um Grenzen zu schließen und Flüchtlinge ins

Nirgendwo zurückzuweisen. Das hat das Potenzial, die europäische

Menschenrechtskonvention und die Rechtsstaatlichkeit in Europa zu

zerstören.“ Pro Asyl lehnt Zurückweisungen an der Grenze

grundsätzlich ab, weil diese eine „knallharte Selektion an der Grenze

mit Racial Profiling – also Personenkontrollen nach Hautfarbe – “ und

das Ende der Reisefreiheit bedeuten würden.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell