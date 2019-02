NOZ: Reaktion auf ZIA-Frühjahrsgutachten: Deutscher Mieterbund wirft Regierung Versagen vor

Reaktion auf ZIA-Frühjahrsgutachten: Deutscher

Mieterbund wirft Regierung Versagen vor

Baukindergeld „treibt Preise in die Höhe“ – „Mietpreisbremse

wirkungslos“ – Wohnungsbauoffensive gefordert

Osnabrück. Angesichts des Frühjahrsgutachtens der

„Immobilienweisen“, wonach Mieten und Immobilienpreise auf ein

Rekordniveau geklettert sind, hat der Deutsche Mieterbund (DMB) der

Regierung Versagen vorgeworfen: „Das Baukindergeld hat sich als

wohnungspolitisch wirkungslos entpuppt. Nicht der Wohnungsneubau,

sondern der Kauf von Immobilien wird befeuert und treibt die Preise

in die Höhe“, kritisierte DMB-Bundesdirektor Lukas Siebenkotten in

der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Hinzu kommt, dass die

Mietpreisbremse nicht wie erhofft wirkt: Modernisierungsumlagen

führen weiter zu drastischen Mietsteigerungen und Mieten in

bestehenden Mietverhältnissen steigen immer schneller.“ Der DMB

forderte einen Politik-Neustart: „Wir brauchen jetzt eine

Wohnungsbauoffensive für bezahlbare Wohnungen und

Mietrechtsänderungen, die den Mietenanstieg wirksam verhindern“,

erklärte Siebenkotten. „Dazu gehört eine wirksame bundesweit geltende

Mietpreisbremse, ohne Ausnahmen und mit Sanktionen für Vermieter, die

sich nicht an das Gesetz halten.“ Notwendig seien überdies „eine

deutliche Absenkung von Modernisierungsmieterhöhungen sowie eine

Regelung, dass die Mieten innerhalb von 3 Jahren höchstens um 6

beziehungsweise 10 Prozent steigen dürfen“, sagte Siebenkotten.

Ferner pochte der DMB auf eine „Verlängerung des

Betrachtungszeitraums bei der ortsüblichen Vergleichsmiete auf zum

Beispiel 10 Jahre“. Das Frühjahrsgutachten zeigt aus Sicht des

DMB-Bundesdirektors ein verheerendes Bild: „Nicht nur in den

Großstädten und Ballungszentren, auch in den Umlandgemeinden wird das

Wohnen immer teurer“, konstatierte Siebenkotten. Die

Wohnungsneubauzahlen blieben weit hinter dem Bedarf zurück.

„Bezahlbare Mietwohnungen oder Sozialmietwohnungen werden viel zu

wenige neu gebaut“, sagte er.

