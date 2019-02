Rheinische Post: Sieling verlangt Einigung bei Digitalpakt

Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD)

hat vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses zum Digitalpakt eine

Einigung verlangt. „Ich erwarte, dass wir uns im

Vermittlungsausschuss am Mittwochabend verständigen und endlich den

Weg für den Digitalpakt frei machen“, sagte Sieling der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch). „Das wird auch höchste Zeit. Die

Menschen in ganz Deutschland warten darauf, dass der Bund die Länder

bei dieser wichtigen gesamtstaatlichen Aufgabe unterstützen kann.“

Man dürfe hier keine Zeit mehr verlieren, denn man müsse die

Bildungsinfrastruktur in Deutschland zukunftsfähig machen, sagte

Sieling.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell