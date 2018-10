NOZ: Rechtswissenschaftler stärkt Kanzlerin im Diesel-Streit den Rücken

Rechtswissenschaftler stärkt Kanzlerin im

Diesel-Streit den Rücken

Ipsen : Höhere Hürden für Fahrverbote möglich – Auf Distanz zu

Deutscher Umwelthilfe

Osnabrück. Der Rechtswissenschaftler Jörn Ipsen hat im Streit um

Diesel-Fahrverbote Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Rücken gestärkt.

„Der Vorstoß der Bundesregierung ist möglich und angemessen“, sagte

der Staatsrechtler der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Er reagierte

damit auf Merkels Plan, bei geringfügigen Grenzwert-Überschreitungen

Fahrverbote für unverhältnismäßig zu erklären. Ipsen wies darauf hin,

dass Grenzwerte „niemals völlig starr sein können“. Es greife daher

das sogenannte „Übermaßverbot“, so werde in diesem Fall das

Verhältnismäßigkeitsprinzip beschrieben. Er halte den von der

Kanzlerin vorgeschlagenen Weg für „vernünftig“, betonte der

Osnabrücker Rechtsexperte. Die Folgen eines Fahrverbots würden

natürlich an deutschem Verfassungsrecht gemessen, betonte Ipsen

weiter. Er wies die Darstellung der Deutschen Umwelthilfe (DUH)

zurück, wonach Europarecht gelte. „Auch die Organe der Europäischen

Union sind an das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gebunden“, sagte

Ipsen unter Hinweis auf Artikel 6 des Unions-Vertrags.

Laut DUH-Chef Jürgen Resch ist Merkels Vorstoß dagegen

„durchschaubare Wahlkampfargumentation“, die vor keinem Gericht

Bestand haben könne. Das Bundesverwaltungsgericht habe schließlich

geurteilt, dass nationale Regelungen, die gegen EU-Recht verstießen,

„nicht angewendet werden dürfen“.

Die Kanzlerin hatte angekündigt, Hürden für die Verhängung von

Diesel-Fahrverboten in Städten zu erhöhen. Nach Ansicht der CDU seien

Fahrverbote bei einer nur geringfügigen Überschreitung des Grenzwerts

für Stickstoffdioxid „nicht verhältnismäßig“. Deshalb wolle ihre

Partei die Gesetze entsprechend ändern. In 51 Städten in Deutschland

gibt es laut Merkel lediglich geringfügige Grenzwertüberschreitungen.

In 14 weiteren Städten müsse hingegen mehr getan werden.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell