NOZ: Röttgen: China wird bei internationaler Rüstungskontrolle nicht mitmachen

Röttgen: China wird bei internationaler

Rüstungskontrolle nicht mitmachen

CDU-Außenpolitiker lehnt Vorschläge zur Ausweitung von Frankreichs

Atomschirm auf EU ab: „Falsches Signal an die USA“

Osnabrück. Vor Beginn der Münchener Sicherheitskonferenz an diesem

Freitag (15.2.) warnt der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen vor

übertriebenen Erwartungen, China künftig in die internationale

Rüstungskontrolle einbinden zu können. „Von sich aus hat China, das

massiv in seine militärischen Fähigkeiten investiert, überhaupt keine

Neigung zu multilateralen Rüstungskontrollvereinbarungen“, sagte

Röttgen in einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Es

werde „nahezu unmöglich sein, China dafür zu gewinnen, wenn die USA

und Russland ihre bestehenden Verträge, wie den INF-Vertrag oder den

2021 auslaufenden Start-Vertrag, selber kündigen oder nicht

fortzusetzen bereit sind“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen

Ausschusses im Bundestag weiter: „Eigentlich läge hier eine Chance

amerikanisch-russischer Kooperation, andere Länder für

Rüstungskontrollverträge zu gewinnen. Aber diese Chance vertun

Washington und Moskau gerade.“ Eine Absage erteilte Röttgen jüngsten

Vorschlägen, den Atomschirm Frankreichs auf die gesamte EU

auszuweiten. „So eine Europäisierung ist vielleicht gut gemeint, aber

ihre symbolische Wirkung wäre eher negativ als positiv“, betonte der

CDU-Politiker in der „NOZ“. Der Chef der Münchener

Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hatte angeregt, die

atomaren Einsatzoptionen Frankreichs sollten nicht nur das eigene

Territorium, sondern auch das Territorium der EU-Partner mit

abdecken. Röttgen gab sich im Gespräch mit der „NOZ“ sehr skeptisch:

„Ich befürchte, dass dies als Zeichen der Loslösung von den USA

gewertet werden könnte. Das hielte ich für ein fatales Signal nach

Washington gerade in der jetzigen Zeit. Schon deswegen käme diese

Lösung für die Osteuropäer mit Sicherheit nicht in Frage und würde

darum zur Spaltung Europas beitragen.“

