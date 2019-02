Textilindustrie in Indien: Selbstkontrolle gegen Kinderarbeit reicht nicht / Kapitulation vor den Unternehmen

Mit einem freiwilligen Verhaltenskodex will die

indische Textilindustrie gegen Kinderarbeit vorgehen. Er beinhaltet

ein Verbot von Nachtschichten für Teenager und eine Verbesserung der

Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Zudem sollen internationale

Unternehmen dazu angehalten werden, auf die Einhaltung der

Sozialstandards bei ihren Bezugsquellen zu bestehen. Die

SOS-Kinderdörfer halten es nicht für ausreichend, sich auf die

freiwilligen Anstrengungen der Unternehmen zu verlassen.

„Das Ausbeutungssystem in indischen Textilfabriken steht für die

schlimmsten Formen der Kinderarbeit, da reicht es nicht, wachsweiche

Verhaltensregeln zu formulieren, deren Einhaltung zudem freiwillig

ist“, sagt Shubha Murti, Leiterin der Hilfsorganisation für die

Region Asien. Ein auf Selbstkontrolle basierender Kodex gleiche

einer Kapitulation vor den Unternehmensinteressen auf Kosten der

Kinderrechte. Zudem würden die meisten der Forderungen bereits jetzt

durch Gesetze abgedeckt, es sei jedoch offensichtlich, dass die

Produzenten die Rechte der Kinder dennoch verletzten.

Die SOS-Kinderdörfer verurteilen Kinderarbeit auf das Schärfste.

Unter keinen Umständen sei es akzeptabel, dass Kinder Kleidung

herstellten, und Waren, die unter Sklavereibedingungen hergestellt

würden, dürften nicht länger in den Kaufhäusern der westlichen

Industrienationen verkauft werden. Unternehmen, die sich daran nicht

hielten, müssten verfolgt und bestraft werden.

Ein beträchtlicher Anteil der indischen Wirtschaft sei abhängig

von Kinderarbeit. Nach Erkenntnissen der Hilfsorganisation schuften

rund 44 Millionen Jungen und Mädchen in verschiedenen Branchen unter

Bedingungen, die an Sklaverei erinnern. Unter den Profiteuren des

Systems seien zahlreiche Textilhersteller, einem boomenden

Wirtschaftszweig mit einem Exportvolumen von 40 Milliarden Dollar

allein in 2016. „Die Kinder müssen bis zu 24 Stunden am Tag schuften

und sind einem hohen Druck ausgesetzt. Mädchen und Frauen werden

diskriminiert, sexuell belästigt, verdienen weniger als die Männer

und haben keine Möglichkeit, sich zu beschweren“, sagt Murti. Auch

das indische Kastensystem trage zur Diskriminierung bei.

Ein Verhaltenskodex, der die Verhältnisse wirklich ändern wolle,

müsse sämtliche Zweige mit einbeziehen, auch die kleinen, informellen

Betriebe. Allein in Spinnereien und Baumwoll-Farmen arbeiten laut

SOS-Kinderdörfer fast 500.000 Jungen und Mädchen. Der Kodex müsse

zudem für geschlechter- und soziale Gerechtigkeit sorgen und zwingend

Beschwerde- und Schutzmechanismen mit einbauen. „Andernfalls bleibt

er ein Papiertiger und wirkungslos“, sagt Murti.

Die SOS-Kinderdörfer unterstützen Kinder in Not an 31 Standorten

in Indien. Um ausbeuterische Kinderarbeit zu stoppen, setzen sie auf

Bildung und stärken Familien, sodass diese aus eigener Kraft ein

Einkommen erzielen können und Kinder nicht mehr arbeiten müssen. Auch

die Stärkung von Mädchen und Frauen ist ein zentrales Anliegen der

Arbeit der Hilfsorganisation Indien.

