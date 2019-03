NOZ: Umweltbundesamt zum Weltwassertag: Es steht schlecht um Deutschlands Wasser

Osnabrück. Das Umweltbundesamt zeigt sich besorgt angesichts des

Zustandes der Gewässer in Deutschland. Behördenchefin Maria

Krautzberger sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Zum Tag des

Wassers muss man leider feststellen, dass es um die Gewässer nicht

gutsteht. Nur sieben Prozent der Flüsse und Bäche befinden sich in

einem guten ökologischen Zustand, bei den Seen nur 26 Prozent.“ Die

Artenvielfalt in und um die Gewässer sei hinsichtlich Tieren und

Pflanzen zurückgegangen. „Viele Gewässer sind mittlerweile sehr weit

davon entfernt, dass man sie noch natürlich nennen könnte“, sagte

Krautzberger.

Das Grundwasser weise unterdessen vielerorts zu hohe

Nitratbelastungen auf. „Der Verursacher ist hier weitüberwiegend die

Landwirtschaft“, so Krautzberger. Deutschland wurde deswegen bereits

vor dem Europäischen Gerichtshof verurteilt. Eine erste Reform der

Düngeverordnung wies Brüssel als unzureichend zurück. Krautzberger

sagte, es werde so oder so dauern, bis sich Effekte im Grundwasser

zeigten. Gerade in Nordwestdeutschland mit intensiver Tierhaltung sei

die Nitrat-Belastung auch ein „agrarstrukturelles Problem“.

Krautzberger: „Wir müssen also auch über die Zahl der Tiere reden,

die in einer Region gehalten werden.“ Wo es weniger Nutztiere gebe,

gebe es weniger Gülle und somit weniger Nitrat.

