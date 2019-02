NOZ: Washington setzt auf Verbesserung der militärfähigen Infrastruktur in Deutschland

Washington setzt auf Verbesserung der

militärfähigen Infrastruktur in Deutschland

US-Generalkonsul Yoneoka: Deutschland braucht konkrete Ziele und

Zeitrahmen für den Ausbau der militärischen Mobilität – Bekenntnis zu

Nato und Europa

Osnabrück. Vor dem Hintergrund der aktuellen

sicherheitspolitischen Debatte in Europa setzen die USA auf mehr

Engagement Deutschlands beim Ausbau militärfähiger Infrastruktur.

„Deutschland braucht konkrete Ziele und Zeitrahmen für den Ausbau der

militärischen Mobilität – auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene. Das

gilt auch für Brücken, Straßen und Häfen, die man militärisch nutzen

kann“, sagte der US-Generalkonsul in Hamburg, Richard Yoneoka, im

Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Abschreckung müsse

glaubwürdig sein. Dabei komme der Logistik eine Schlüsselrolle zu.

„Im Bündnisfall müssen Truppen und Material zügig nach und innerhalb

Europas bewegt werden können“, sagte Yoneoka. Deswegen setzten sich

die USA dafür ein, „eine Strategie für die militärische und andere

relevante Infrastruktur zu entwickeln“.

In der Vergangenheit hatten Kritiker bemängelt, dass Europas

Infrastruktur in weiten Teilen militärischen Ansprüchen nicht genüge.

Die EU-Kommission kündigte im vergangenen Jahr an, innerhalb eines

Jahrzehnts bis zu 6,5 Milliarden Euro für den Ausbau und die

Renovierung von Straßen und Brücken auszugeben.

Anlässlich des Nato-Außenministertreffens bekräftigte

US-Generalkonsul Yoneoka in der „NOZ“ die Forderung von US-Präsident

Donald Trump, dass die europäischen Verbündeten ihre

Verteidigungsbudgets bis 2024 deutlich erhöhen sollen. „Die USA

stehen fest an der Seite Europas und garantieren zusammen mit der

Nato Europas Sicherheit. Wir wünschen uns aber, dass Deutschland und

andere Nato-Mitglieder ihrem Versprechen nachkommen, bis 2024 zwei

Prozent des Bruttoinlandprodukts in die Verteidigung zu investieren“,

sagte Yoneoka: „Abschreckung ist die beste Verteidigung, aber sie

muss glaubwürdig sein. Wir brauchen eine starke Nato“.

