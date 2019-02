Weser-Kurier: Zufriedenheit mit Parteien sinkt

Vor allem die SPD und die Linken verlieren knapp

zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl an Zustimmung bei den

Wählern. Das ergeben die Ergebnisse einer Umfrage des Instituts

Infratest-Dimap für den WESER-KURIER (Donnerstagausgabe). Nur noch 34

Prozent der Befragten gaben an, „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ mit

der Arbeit der SPD im Parlament zu sein. Im April 2018 waren es laut

einer Umfrage dieser Zeitung noch 38 Prozent.. Noch stärker büßten

die Linken ein, ihre Zustimmungswerte sanken im selben Zeitraum von

38 auf 33 Prozent. Die einzige Partei, die sich verbessern konnte,

sind die Grünen. Sie legten im Vergleich zu den letzten Zahlen um

einen Prozentpunkt auf nun 39 Prozent zu. Am unzufriedensten zeigten

sich die Befragten mit der politischen Arbeit der AfD: 81 Prozent der

1000 Umfrage-Teilnehmer gaben eine negative Beurteilung ab. Insgesamt

sind die Wahlberechtigten eher „unzufrieden“ oder sogar „sehr

unzufrieden“ mit allen Parteien, die besten Werte in dieser Kategorie

erreichen die Linken und die FDP mit jeweils 52 Prozent.

