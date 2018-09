NRZ: Aachener Polizei registrierte im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst in diesem Jahre bisher 88 Straftaten

Die zuständige Aachener Polizei hat in diesem Jahr

bisher mindestens 88 Straftaten im Zusammenhang mit dem Hambacher

Forst registriert. Das teilte die Polizeibehörde auf Anfrage der

Neuen Ruhr Zeitung/Neuen Rhein Zeitung (Donnerstagsausgabe) am

Mittwoch mit. Laut einem Sprecher geht es um unterschiedliche

Vorfälle, von der „Störung öffentlicher Betriebe“ über einen

besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs bis hin zur versuchten

gefährlichen Körperverletzung. Unter anderem lösten demnach

Unbekannte die Radmuttern eines abgestellten RWE-Fahrzeuges oder

schmissen Wurfanker auf die Oberleitung der Hambachbahn. Zudem seien

Mitarbeiter von RWE und Polizeibeamten in mehreren Fällen mit

Steingeschossen oder Feuerwerkskörpern angegriffen worden. Die

aktuellste Auswertung der Aachener Polizei stammt vom 21. August, im

Vorjahr gab es laut einem Bericht des Innenministeriums 164

Straftaten.

Pressekontakt:

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Redaktion

Telefon: 0201/8042616

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell