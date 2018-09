NRZ: Normalisierung nur gegen Zugeständnisse – von MANFRED LACHNIET

Man hat kein gutes Gefühl, wenn die Beziehungen

zwischen Deutschland und der Türkei nun „normalisiert“ werden sollen.

Nicht vergessen sind die Beschimpfungen und Beleidigungen Erdogans in

Richtung Bundesregierung. Nicht vergessen das Hickhack um die

Wahlkampfauftritte seiner türkischen Mehrheitspartei. Und erst recht

nicht die willkürlichen Verhaftungen von Deutschen, die ohne Anklage

seit langem hinter türkischen Gittern sitzen. Der Herrscher aus

Ankara hat sich einfach zu viel herausgenommen, als das man flott

wieder gut Freund werden kann. Zumal es offensichtlich nur der

dramatische Fall der türkischen Lira ist, der Erdogan in die

Bedrängnis bringt – und freundlicher macht. Das alles wirkt ziemlich

schäbig. Und dennoch gibt es einige Gründe, das Verhältnis wieder in

vernünftiges Fahrwasser zu lenken. Nicht nur, weil die Bande zwischen

den Staaten traditionell und eng sind und sehr viele Türken hier

leben. Die derzeitige Schwäche Erdogans ist auch eine Chance für die

Opposition in seinem Land. Zugeständnisse von deutscher Seite darf es

also nur geben, wenn der mächtige Staatschef das Imponiergehabe

aufgibt, die Gefangenen frei lässt und Rechtsstaatlichkeit nicht

mehr nur auf dem Papier steht. Auch im Syrienkrieg muss Erdogan

mäßigend und nicht mehr anheizend wirken. Wenn all das erfüllt wird,

kann man wieder intensiver mit ihm reden. Ansonsten muss der Kurs

hart bleiben. Außenminister Heiko Maas steht vor einer großen

Aufgabe.

