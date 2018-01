NRZ: SPD-Debatte interessierte ARD und ZDF nicht – von MANFRED LACHNIET

Die SPD ringt sich in Bonn zu

Koalitionsverhandlungen durch. Nach einer Zitterpartie fällt die

Partei einen staatstragenden Beschluss. Wann wir schreiten Seit– an

Seit“, sangen die Genossen nach der knappen Abstimmung. Diese Hymne

der Sozialdemokratie soll für Einigkeit stehen. Doch das gestrige

Ergebnis zeigte genau das Gegenteil davon: Durch die älteste Partei

Deutschlands geht ein tiefer Graben. Zwar darf nun mit der Union über

eine neue GroKo verhandelt werden. Aber wenn Schulz, Nahles und Co.

dort nicht deutlich mehr Ergebnisse herausholen, dann dürften die

SPD-Mitglieder in der nächsten Woche kaum zustimmen. Die

Regierungsbildung bleibt also eine sehr wacklige Angelegenheit; und

das macht natürlich Merkels CDU große Sorgen. Gut möglich, dass sie

bei einigen Punkten noch Zugeständnisse machen wird.

Wie auch immer es ausgehen wird: Der Bonner Parteitag zeigte, wie

klug und leidenschaftlich politische Debatten sein können. Ärgerlich,

dass ARD und ZDF nicht live berichteten, dann hätten viel mehr

Menschen die spannenden Reden mitbekommen. Das war lehrreich und

aufregend zugleich.

Juso-Chef Kevin Kühnert empfahl sich dabei als künftiger

Parteichef. Martin Schulz hingegen spürte, wie wenig Rückhalt er noch

hat. Er steht längst nicht mehr für Aufbruch, sondern belastet die

Erneuerung seiner Partei. Er wäre klug, wenn er den Weg frei machte.

Gleichzeitig darf Hoffnung machen, wie klar und klug besonders die

Jungen in der Partei argumentieren. Mit ihnen könnte die SPD zeigen,

dass sie doch noch eine Zukunft hat. Ganz gleich, ob in einer neuen

Koalition oder in der Opposition.

