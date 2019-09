Nur Brandenburger Unternehmen erreichen Frauenquote von 30 Prozent – Frauenquote in Führungspositionen in Unternehmen liegt aktuell bei 24,2 Prozent (FOTO)

Die Frauenquote in Führungspositionen liegt aktuell bei 24,2Prozent. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung desInformationsdienstleisters CRIFBÜRGEL von 1,2 MillionenFührungspositionen in deutschen Unternehmen. CRIFBÜRGEL hat dieAussagen von Ministerin Franziska Giffey zur geplantenGesetzesnovelle zur Durchsetzung von Frauenquoten inUnternehmensgremien zum Anlass der Analyse genommen. In der Novellesoll es eine Sanktion für Unternehmen geben, die keine Zielgröße fürden Frauenanteil nennen oder als Ziel null Frauen angeben und diesnicht begründen.

Die CRIFBÜRGEL Auswertung der Positionen von Geschäftsführern,

Aufsichtsräten- und Vorsitzenden sowie Vorständen zeigt, dass noch

viele Unternehmen von der 30-Prozent-Zielgröße bei der Frauenquote

entfernt sind. Lediglich Brandenburg erreicht die Marke von 30

Prozent bei Frauen in Führungspositionen. Neben Brandenburg nehmen

auch die weiteren ostdeutschen Bundesländer eine Vorreiterrolle ein.

Sachsen (28,1 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (27,8 Prozent),

Thüringen (26,6 Prozent) und Sachsen-Anhalt (26,3 Prozent) stehen

allesamt an der Spitze der Statistik. Nachholbedarf hinsichtlich der

Frauenquote haben vor allem Bremen (21,6 Prozent), Baden-Württemberg

(22,1 Prozent) und Niedersachsen (22,9 Prozent).

Neben den regionalen ergeben sich auch je nach Branche deutliche

Unterschiede hinsichtlich Frauen in Führungspositionen. Am stärksten

vertreten sind Frauen in den Top-Positionen des Gesundheitswesens mit

einem Anteil von 38,4 Prozent. Auch im Handel (26,9 Prozent) und im

Verlagswesen (24,4 Prozent) arbeiten überdurchschnittlich viele

Frauen in den Führungsetagen. Frauen in Chefpositionen sind hingegen

im Maschinenbau (9,1 Prozent) und im Baugewerbe (10,2 Prozent)

unterrepräsentiert.

Die Quote von Frauen in Aufsichtsräten liegt derzeit bei 19,7

Prozent. Zudem ist nur knapp jeder zehnte Aufsichtsratsvorsitz von

einer Frau besetzt (10,6 Prozent).

Bei der Frauenquote in Aufsichtsräten zeigen sich

Mecklenburg-Vorpommern (26,1 Prozent) und Berlin (25,4 Prozent)

führend. Den geringsten Anteil meldet das Saarland mit 17,3 Prozent

weiblichen Aufsichtsräten. Eine detaillierte Analyse der Positionen

von Aufsichtsratsvorsitzenden zeigt, dass die Frauenquote in diesem

Gremium in Brandenburg (19,3 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern

(18,9 Prozent) am höchsten ist. In Bayern (8,9 Prozent),

Niedersachsen und Hamburg (je 9,5 Prozent) liegt der Anteil von

Frauen an der Spitze des Kontrollgremiums bei unter 10 Prozent.

