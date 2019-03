ÖDP stellte Europaprogramm in Soest vor – Bernhard Weber neuer Kreisbeauftragter

ÖDP stellte Europaprogramm in Soest vor

Mäule: „Wir müssen das 1,5 Grad Ziel erreichen!“

Bernhard Weber neuer Kreisbeauftragter

(Soest) – Der Klimawandel war das beherrschende Thema bei der Vorstellung des Europawahlprogramms der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) in Soest. „Wir haben keine Wahl: Wir müssen das 1,5 Grad Ziel erreichen.“ so die Spitzenkandidatin der ÖDP NRW zur Europawahl, Renate Mäule.

„Durch die Verbrennung fossiler Energieträger wird dem CO2-Kreislauf zusätzliches Treibhausgas zugeführt. Das erhöht den irdischen Treibhauseffekt für Jahrtausende.“ führte die Referentin aus. Ab einem bestimmten Punkt, der etwa bei 1,5 Grad liegt, würden zusätzliche Treibhausgase wie Methan aus dem Permafrost freigegeben. „Dann wird die Erdüberhitzung unumkehrbar!“

Renate Mäule kritisierte unfaire Handelsabkommen der EU. Einerseits gerieten deutsche Betriebe unter Druck internationaler Dumping-Bedingungen. Andererseits überschwemme die EU vor allem die afrikanischen Länder mit subventioniertem Weizen, Geflügel etc. Dies zerstöre dort die Lebensgrundlagen der Menschen.

Die Europakandidatin bemängelte, dass die EU-Kommission nicht gewählt werde und Entscheidungsprozesse intransparent blieben. Durch diese vordemokratische Konstruktion würde die Akzeptanz Europas gemindert. „Wir brauchen ein demokratisches Europa, wollen wir dieses erhalten.“

Mit großer Freude berichtete Renate Mäule vom erfolgreichen Volksbegehren „Artenschutz – Rettet die Bienen“ in Bayern. „Dies hat die ÖDP initiiert.“ Die ÖDP wurde bereits von verschiedener Seite angesprochen, diese Aktion auch in NRW in die Wege zu leiten. „Die ÖDP zieht derzeit ein entsprechendes Volksbegehren in NRW in Erwägung.“ kündigte Renate Mäule an, die gleichzeitig stellvertretende Landesvorsitzende der ÖDP in NRW ist.

Die ÖDP sehe den Artenschutz auch als Aufgabe auf EU-Ebene an. Sie wird sich im EU-Parlament verstärkt für den Insektenschutz einsetzen. „Jede Stimme für die ÖDP ist auch eine Stimme zum Schutz der Bienen.“ so Renate Mäule. Die ÖDP sieht gute Chancen, ihre Mandatszahl im EU-Parlament zu verdoppeln. Da bei der Europawahl keine Sperrklausel gibt zählt jede Stimme.

Auf der Mitgliederversammlung der neu gegründeten ÖDP-Kreisgruppe Hamm/Unna/Soest wurde Bernhard Weber zum neuen Kreisbeauftragten gewählt.