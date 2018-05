Online-Plattform erleichtert Integration – BM Wölfle: „Wichtiges Werkzeug“ (FOTO)

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat als erste deutsche Großstadteine moderne Online-Plattform eingeführt, die die Integration vonFlüchtlingen erleichtern soll. Der Bürgermeister für Soziales undgesellschaftliche Integration, Werner Wölfle, hat sie am Dienstag, 8.Mai, bei einem sogenannten Registration Day vorgestellt. DiePlattform trägt den Namen „JobKraftwerk – Integrationsmanagement“ undist eine Entwicklung des Start-Ups „LambdaQoppa Enterprise GmbH“.

Bürgermeister Wölfle sagte: „Mit dieser modernen Plattform können

wir unsere internen Verwaltungsabläufe rund um das Thema Integration

noch effizienter gestalten. Der Integrationsprozess wird dadurch für

alle Beteiligten bedeutend einfacher. Eine große Erleichterung für

die Praxis ist zudem, dass Geflüchtete, Ehrenamtliche und

Sozialarbeiter auf Augenhöhe sind und immer den gleichen

Informationsstand haben.“ Der Bürgermeister betonte, es sei das

erklärte Ziel, die geflüchteten Personen bestmöglich in die

Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wölfle weiter:

„Dank der Online-Plattform steht uns dafür jetzt ein weiteres

wichtiges Werkzeug zur Verfügung.“

Flüchtlinge können über die Online-Plattform auf viele Themen

direkt zugreifen, die ihren Integrationsprozess maßgeblich

beeinflussen: von Arbeit über Teilhabe und Gesundheit bis hin zum

Wohnraum. So bietet das Programm beispielsweise die Möglichkeit, den

beruflichen Lebenslauf von der jeweiligen Muttersprache ins Deutsche

zu übersetzen. Außerdem können die städtischen

Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanager die vom Geflüchteten

freigegebenen Daten für die Erstellung eines individuellen

Integrationsplans nutzen.

Dieser Plan kann dann mit Hilfe der Online-Plattform u.a. mit dem

für die Betroffenen zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

Jobcenter schnell und unkompliziert abgestimmt werden. Die Wohnungs-

und Arbeitssuche wird dadurch erleichtert, weil die notwendigen

Unterlagen in aktueller Form vorhanden sind.

Die Entwickler der Online-Plattform, Oliver Queck und Tom Lawson,

betonten: „“Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Erfahrungen aus

mehreren Landkreisen nun auch auf die Landeshauptstadt Stuttgart

übertragen können und mit ihr im Interesse aller Beteiligten weiter

fortentwickeln. Den Geflüchteten sowie den Integrationsmanagern wird

ein maßgeschneiderter digitaler Werkzeugkasten an die Hand gegeben,

um die tägliche Arbeit effizient zu unterstützen und somit mehr

Freiräume für die individuelle Beratung im Integrationsprozess zu

schaffen.“

Insgesamt nahmen zahlreiche, sehr interessierte Teilnehmerinnen

und Teilnehmer am Registration Day im Stuttgarter Rathaus teil. Beim

Registration Day erstellen die geflüchteten Menschen vor Ort

gemeinsam mit den Betreibern der Plattform die individuellen Profile.

Neben Bürgermeister Werner Wölfle und den Geschäftsführern des

Start-Ups waren auch Integrationsmanager, Ehrenamtliche und

Geflüchtete vor Ort. Zurzeit leben rund 7.000 geflüchtete Menschen in

Stuttgart in 114 Unterkünften in allen 23 Stadtbezirken.

Die Online-Plattform kann unter https://stuttgart.jobkraftwerk.com

aufgerufen werden.

