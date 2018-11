Rohingya-Tragödie: Caritas gegen zwangsweise Rückführung von Flüchtlingen nach Myanmar (FOTO)

Caritas international lehnt eine zwangsweise Rückführung vonFlüchtlingen der Volksgruppe der Rohingya von Bangladesch nachMyanmar ab. Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes sieht beiUmsetzung entsprechender Pläne, die die Regierungen beider Länderlaut eigenen Verlautbarungen von Mitte November an umsetzen wollen,Leib und Leben der Flüchtlinge akut gefährdet. „Untersuchungen derVereinten Nationen haben belegt, dass die Geflüchteten in ihrerHeimat systematischer Verfolgung ausgesetzt waren. Massenhafte Morde,Vergewaltigungen und Folter sind dokumentiert. Es ist deshalb ausunserer Sicht unverantwortlich, dass die Flüchtlinge gegen ihrenWillen zurückgeschickt werden“, so Peter Seidel, Asien-Referent beiCaritas international.

Laut Vereinbarung der Regierungen von Myanmar und Bangladesch

sollen in diesen Tagen in einem ersten Schritt 2.260 Flüchtlinge nach

Myanmar zurückgebracht werden. Insgesamt ist von Hunderttausenden die

Rede. Ein erstes Abkommen dazu hatten die Regierungen bereits vor

einem Jahr unterzeichnet, es war bislang allerdings nie umgesetzt

worden. Parallel hat die Regierung von Bangladesch zudem damit

begonnen, eine dem Festland vorgelagerte bisher unbesiedelte Insel zu

befestigen und dort Unterkünfte errichtet. Eine Verlegung eines Teils

der Flüchtlinge auf diese Insel war immer wieder ins Gespräch

gebracht worden, ist jedoch bis heute ebenfalls nicht umgesetzt

worden.

Caritas international unterstützt mit seinen Partnern die

Rohingya-Flüchtlinge seit August 2017. Caritas Bangladesch hat im

Lager Kuttupalong, dem größten Flüchtlingslager der Welt, für die

geflüchteten Rohingya unter anderem 4.000 Notunterkünfte gebaut, in

denen rund 20.000 Menschen Platz finden. Die Caritas Bangladesch

versorgt zudem zehntausende Rohingya-Flüchtlinge mit Nahrungsmitteln,

Trinkwasser, Kochgeschirr und Hygieneartikeln. Für Kinder sind

Betreuungsangebote geschaffen worden, Erwachsenen stehen

psychosoziale Hilfen zur Verfügung.

Spenden mit Stichwort „Nothilfe für Rohingya-Flüchtlinge“ werden

erbeten auf:

Caritas international, Freiburg,

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,

BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas

mit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.

Pressekontakt:

Deutscher Caritasverband,

Caritas international,

Öffentlichkeitsarbeit,

Karlstr. 40,

79104 Freiburg.

Telefon 0761 / 200-0.

Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),

Achim Reinke (Durchwahl -515)

www.caritas-international.de

Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell