„Papa, wir müssen mehr den Klimaschutz unterstützen“

„Papa, wir müssen mehr den Klimaschutz unterstützen“

Freitags trifft man sich, um zu demonstrieren. Ein Ritual, was bei Noah bereits zumAlltag zählt, wie das tägliche Frühstück. Aber demonstrieren reichte dem 15-jährigennicht mehr. Er wollte ebenfalls ein Zeichen setzen – er wollte handeln. Noahs Vater istGeschäftsführer einer traditionsreichen Brennerei im Sauerland. Für kreative Ideen sindKrugmann Markenspirituosen im deutschsprachigen Raum bekannt. „Ich habe meinenVater eines Abends bei den Nachrichten, als über Greta Thunberg berichtet wurde, einfachgefragt, warum man nicht einen Schnaps kreiert, der den Klimaschutz unterstützt?“,erzählt Noah. Zuhause im beschaulichen Herscheid, einer kleinen Gemeindeim südlichen Sauerland, sieht er die Ausmaße des Klimawandels aktuell praktisch„braun auf grün“. „Bei uns im Sauerland sind die Sommer mittlerweile so trocken, dassdie Fichten im Wald verdorren. Der Borkenkäfer beschleunigt den schleichenden Todvon Fichtenschonungen noch“. Viel gelesen habe er über das Thema. Hat sich in Zeitungenund im Internet informiert. „Komischerweise reagieren Menschen erst immer,wenn die Schäden tatsächlich sichtbar werden.“Stefan Petersen fand das Engagement seines Sohnes und auch dessen Idee sofort gut.Aus der Idee wurde ein Projekt – aus dem Projekt wurde ein Likör: Greta. Ein fruchtigerLikör aus Erdbeeren, Johannisbeeren und Himbeeren. Geschmacklich abgestimmt vomBrennmeister in Meinerzhagen persönlich. „Hier durfte ich allerdings nur einmal nippen“,schmunzelt Noah, „mehr hat mein Vater dann doch nicht erlaubt“. Abgefüllt wirddie tiefrote Flüssigkeit in Glasflaschen. Neben der großen 700 ml-Flasche ist das ganzeauch in Party-Größe mit 20 ml zu haben.„Natürlich mussten die Flaschen auch noch ein pfiffiges Etikett bekommen“, erklärtNoah begeistert, dass er am Kreativprozess wiederum schon beteiligt wurde. So durfteer bei der Entstehung der Grafik mit dabei sein. „Echt der Wahnsinn, wenn man sichaus so vielen Entwürfen dann tatsächlich für ein Etikett entscheiden muss.“ Letztlich hatauch Greta’s Konterfei das Rennen gemacht.Das Produkt war das eine. Aber letztlich soll damit auch Geld verdient werden, um aktivProjekte für den Klimaschutz zu unterstützen. Auch an dieser Stelle waren sich Vaterund Sohn schnell einig: von jedem verkauften Produkt soll ein Anteil in ein Waldprojektfließen. „Sozusagen eine karitative Waldbepflanzung.Greta ist nun auf dem besten Weg eine Getränkemarke zu werden. Denn, und das hatNoah bei seinem Projekt auch gelernt, jede gute Idee muss geschützt werden. „Letztlich sollen viele Flaschen verkauft werden, damit viele neue Bäume gepflanzt werden können.“