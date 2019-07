Pazderski: DDR-Verherrlichung durch hohe SED-Funktionäre in öffentlichen Gebäuden verhindern

Der erste stellvertretende AfD-Bundessprecher Georg

Pazderski kritisiert, dass für geplante „DDR-Geburtstagsfeiern“ zum

7. Oktober 2019 öffentliche Räumlichkeiten in Berlin und Brandenburg

zur Verfügung gestellt werden:

„Es ist überaus unappetitlich, dass Ewiggestrige am 7. und 12.

Oktober bei Festveranstaltungen die DDR als –glücklichste Etappe der

deutschen Geschichte– feiern und hochleben lassen wollen. Noch

unappetitlicher ist es, dass sie dazu Personen wie dem Wahlfälscher

Hans Modrow und dem wegen Totschlags verurteilten letzten

DDR-Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz die Möglichkeit zu öffentlichen

Auftritten geben. Aber die Meinungsfreiheit, die diese Leute selbst

stets vehement bekämpft haben, gibt ihnen jetzt die Möglichkeit dazu.

Keinesfalls aber dürfen für solche Veranstaltungen öffentliche

Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, wie jetzt in Berlin und

Brandenburg geschehen. Die bereits geschlossenen Mietverträge für das

Freizeitforum Berlin-Marzahn und das Bürgerhaus Neuenhagen müssen

daher umgehend gekündigt werden! Es darf nicht sein, dass führende

ehemalige SED-Schergen ihre Diktatur, die Menschenleben gekostet und

viele DDR-Bürger in brutalster Weise unterdrückt hat, in Räumen

feiern, die von ihren früheren Opfern finanziert werden.“

