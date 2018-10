Pazderski: Keine Hilfe für anti-israelische Terroristen

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Georg

Pazderski ist entsetzt von den Ergebnissen der jüngsten Studie des

Mideast Freedom Forums Berlin. Danach werden mit EU- und

Bundesmitteln sogenannte „Märtyrer im Kampf gegen die israelische

Besatzungsmacht“ finanziert. Die Fördergelder werden über die

umstrittene Palästinensische Autonomiebehörde an die Terroristen

verteilt:

„Wir dürfen die Feinde Israels nicht bei ihrem Terrorkampf gegen

den jüdischen Staat unterstützen. Wie die USA muss auch Deutschland

die Finanzhilfen für die Palästinenser einstellen und ihnen den

Flüchtlingsstatus aberkennen. Das fragwürdige UN-Hilfswerk für

Palästina (UNRWA) gehört aufgelöst.

Im vergangenen Jahr belief sich die Summe der Fördergelder laut

MFFB-Studie auf rund 161 Millionen Euro, davon seien 85,7 Millionen

Euro an die umstrittene Palästinensische Autonomiebehörde geflossen.

Seit Jahrzehnten hängen die Palästinenser am Finanztropf der

internationalen Staatengemeinschaft, ohne dass sich auch nur das

Geringste dadurch verändert hätte. Offensichtlich hat man es sich in

der Hängematte der internationalen Finanzhilfen bequem gemacht. Die

Hilfsgelder sind somit so oder so verloren.

Dass sie nun auch noch auch für den Kampf gegen Israel, für

organisierte Kriminalität und Terrorismus verwendet werden, ist

unfassbar und muss sofort beendet werden. Es ist nicht

nachvollziehbar, dass Palästinenser mit ihrer Geburt zum anerkannten

Flüchtling werden, obwohl die meisten von ihnen nie in ihrem Leben

irgendwohin fliehen mussten. Das Geld für das UNRWA wird für Menschen

in anderen Gebieten dringender gebraucht. Es ist Zeit, dass die

Palästinenser endlich aus eigener Kraft ihr Leben bestreiten und

statt Terror zu verüben, endlich etwas konstruktives zum

Friedensprozess im Nahen Osten beitragen.“

