Pfeiffer/Willsch: Mittelstand wird weiter von Bürokratielasten befreit

Umsatzgrenze der Ist-Besteuerung wird auf 600.000 Euro angehoben

Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, die Umsatzgrenze der Ist-Besteuerung von

500.000 Euro auf 600.000 Euro anzuheben. Damit wird der Mittelstand erneut von

Bürokratielasten befreit und in seiner Liquidität gestärkt. Hierzu erklären der

wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Joachim Pfeiffer und der zuständige Berichterstatter in der Arbeitsgruppe

Wirtschaft und Energie Klaus-Peter Willsch:

Pfeiffer: “Bürokratie kostet die deutsche Wirtschaft unnötig Zeit und Geld. Sie

macht die Produkte und Dienstleistungen teurer und mindert ihre

Wettbewerbsfähigkeit. Aus diesem Grund setzt sich die unionsgeführte

Bundesregierung dafür ein, den wachsenden Bürokratieberg abzutragen. Das im

Oktober verabschiedete Dritte Bürokratieentlastungsgesetz (BEG 3) war nur ein

erster Schritt. Mit der nun beschlossenen Anhebung der Ist-Besteuerung zeigt die

unionsgeführte Bundesregierung, wie ernst es ihr ist, den Mittelstand von

Bürokratielasten zu befreien. Bürokratieentlastung bleibt jedoch eine

Daueraufgabe. Deshalb gilt es, noch in dieser Wahlperiode ein weiteres

Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg zu bringen sowie jede weitere Chance zur

Entschlackung bürokratischer Pflichten zu nutzen. Wir als Union werden jede

Möglichkeit, die sich uns – auch im Rahmen anderer Gesetzesvorhaben – bietet,

voll ausschöpfen.”

Willsch: “Eigentlich sollte die Umsatzgrenze für die Ist-Besteuerung bereits

Teil des BEG 3 sein. Damals kam es allerdings zu keiner Einigung mit dem

Koalitionspartner. Auch dank der Unterstützung der Arbeitsgruppe Finanzen der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion konnte die längst überfällige Änderung des

Umsatzsteuergesetzes endlich an ein anderes Gesetzesvorhaben angedockt und am

gestrigen Donnerstag verabschiedet werden. Künftig können dadurch mehr

Unternehmen erst nach Zahlungseingang die Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen,

statt bereits im Vorfeld. Unsere Hartnäckigkeit zahlt sich also aus!” Zum

Hintergrund: Mit dem ersten Bürokratieentlastungsgesetz (BEG I) wurde die

Buchführungsgrenze der Abgabenordnung auf 600.000 Euro Umsatz im Kalenderjahr

angehoben. Kleine und mittelständische Unternehmen, die Umsätze zwischen 500.001

EUR und 600.000 EUR erzielen, können seitdem zwar die Buchführungsbefreiung in

Anspruch nehmen. Sie müssen umsatzsteuerrechtlich jedoch höhere

Aufzeichnungspflichten beachten. Damit lief ein Teil der angestrebten Entlastung

bisher ins Leere. Jetzt wurden beide Schwellenwerte miteinander harmonisiert.

