Pflegefinanzierung: Paritätischer fordert Gesamtkonzept gegen Pflegenotstand

Anlässlich der heutigen Anhörung im

Gesundheits-Ausschuss des Deutschen Bundestages zur Neuregelung der

Pflegefinanzierung kritisiert der Paritätische Wohlfahrtsverband die

bisherigen Pflegereformen als Stückwerk. Was fehlt, sei ein

Gesamtkonzept zur Behebung des Pflegenotstands und ein Plan zur

nachhaltigen Finanzierung. Der Paritätische fordert die Einführung

einer einheitlichen solidarischen Bürgerversicherung für alle und

spricht sich für eine Deckelung des Eigenanteils bei den Kosten für

die Betroffenen aus. Zudem sollen insbesondere pflegende Angehörige

deutlich stärker entlastet und auch finanziell besser abgesichert

werden.

„Der Pflegenotstand ist inzwischen zur Dauerkrise geworden, unter

der alle Beteiligten leiden: die Pflegebedürftigen und ihre

Angehörigen sowie die Pflegekräfte. Was es braucht, ist endlich ein

beherztes Gesamtkonzept“, so Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender

des Paritätischen Gesamtverbands. Gute Pflege brauche viele Hände und

mehr Zeit und das koste auch mehr Geld, das im System bisher fehlt.

Die Frage der Pflegefinanzierung gehöre daher zwingend auf die

Agenda. „Sichergestellt werden muss vor allem, dass es am Ende nicht

die Pflegebedürftigen sind, die durch zusätzliche Kosten noch stärker

belastet werden“, so Rosenbrock. Bereits jetzt seien rund 40 Prozent

der Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen von Sozialhilfe

abhängig, weil sie die Pflegekosten nicht aufbringen können. Der

Verband fordert daher, den Eigenanteil bei den Pflegekosten für die

Betroffenen kurzfristig auf 15 Prozent zu deckeln. Perspektivisch

brauche es den Ausbau der Pflegeversicherung zu einer solidarischen

Bürgerversicherung sowie die komplette Übernahme der

Investitionskosten durch die Länder.

Der Verband weist darauf hin, dass notwendige Verbesserungen in

der Pflege mit zusätzlichen Kosten von bis zu zehn Milliarden Euro

pro Jahr verbunden sind. Mittelfristig seien 100.000 zusätzliche

Pflegekräfte erforderlich. Die Einführung einer einheitlichen

Bürgerversicherung für alle, die alle Einkommensarten berücksichtigt,

sei daher nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch der

Vernunft. „Die Finanzierung der Pflege muss auf ein sicheres

Fundament gestellt werden. Pflegebedürftigkeit ist ein individuelles

Schicksal, die Sicherstellung einer menschenwürdigen Pflege aber eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wer mehr zahlen kann, sollte das

auch tun“, so Rolf Rosenbrock.

Pressekontakt:

Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, e-Mail: pr@paritaet.org

Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell