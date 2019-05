Prof. Dr. Winfried Bausback und Petra Guttenberger: Unsere Werte durchsetzen – Keine Einbürgerung bei Mehrehe (FOTO)

„Die Mehrehe entspricht in keiner Weise dem durch das Grundgesetzgeschützten Institut der Ehe“, betont der stellvertretendeCSU-Landtagsfraktionsvorsitzende und ehemalige bayerischeJustizminister Prof. Dr. Winfried Bausback. „Die Mehrehe widersprichtauch dem Verständnis von Gleichberechtigung von Mann und Frau wie esunsere Verfassung prägt“, ergänzt Petra Guttenberger, die Vorsitzendedes Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen undIntegration im Bayerischen Landtag. „Deshalb solle niemand diedeutsche Staatsangehörigkeit erhalten, der in einer im Auslandbegründeten Mehrehe lebt.“ Mit einem Dringlichkeitsantrag setzt sichdie CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag daher dafür ein, dass eineEinbürgerung von Ausländern, die in einer Mehrehe leben, nichtmöglich ist. Dies muss im Staatsangehörigkeitsgesetz klar geregeltwerden.

„Die Weigerung von Bundesjustizministerin Katarina Barley, eine

Einbürgerung bei bestehender, im Ausland geschlossener Mehrehe nicht

auszuschließen, ist ein völlig falsches Signal für die Integration

und ein eklatanter Wertungswiderspruch im Blick auf

Gleichberechtigung und Strafbarkeit der Polygamie in Deutschland“,

sagt Guttenberger. Es gehe dabei schließlich nicht nur um ein

kurzfristiges Aufenthaltsrecht in Deutschland, sondern um die

Aufnahme in den Kreis der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. „Hier

kann und muss verlangt werden, dass grundsätzliche Wertentscheidungen

unserer Verfassung akzeptiert werden!“

Die deutsche Staatsbürgerschaft begründe ein beiderseitiges

besonderes Loyalitätsverhältnis. „Ein Erwerb unserer

Staatsangehörigkeit setzt selbstverständlich voraus, dass unsere

Rechts- und Werteordnung respektiert und geachtet wird. Dies muss

auch von Einbürgerungsbewerbern eingefordert und im Gesetz abgebildet

werden“, sagt Bausback. Nach ausländerrechtlichen Regelungen ist auch

der Ehegattennachzug einer Zweitfrau zu einem Ausländer in

Deutschland nicht möglich. Bundesinnenminister Horst Seehofer will

noch im Herbst einen Gesetzentwurf vorlegen, der Einbürgerungen bei

Zweit- und Mehrehen verhindert.

