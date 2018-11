Pflegende brauchen dringend Entlastung / Der bpa begrüßt den Spahn-Vorschlag zum Aufbau von Pflegeschulen im Ausland für zusätzliche Fachkräfte

Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter

sozialer Dienste (bpa), Bernd Meurer, begrüßt den Vorschlag von

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Pflegeschulen im Ausland

aufzubauen und künftige Pflegefachkräfte dort bereits Deutsch lernen

zu lassen. „Wer pflegebedürftigen Menschen eine verlässliche

Unterstützung sichern will, muss jede Möglichkeit nutzen, Deutschland

attraktiv auch für ausländische Pflegefachkräfte zu machen. Wir haben

Rekordausbildungszahlen in der Altenpflege, 100.000 zusätzliche

Stellen besetzt und trotzdem spürbare Versorgungsengpässe bei

pflegebedürftigen Menschen. Deutschland kann es sich gar nicht

erlauben, Möglichkeiten zur Gewinnung von Pflegefachkräften nicht zu

nutzen, weil ansonsten pflegebedürftigen Menschen keine Versorgung

angeboten werden könnte. Kritik an konstruktiven Vorschlägen, wie

z.B. der Qualifizierung auch im Ausland, ist nichts anderes als

Zynismus auf Kosten pflegebedürftiger Menschen“, sagt Meurer und

weist darauf hin, dass die Mitglieder des bpa sich schon seit Jahren

zu „equal payment“ verpflichtet haben. „Phobien linker Politiker

zementieren den Versorgungsmangel.“

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte

Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in

Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären

Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in

privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa

tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa

23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch

www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei

etwa 24,2 Milliarden Euro.

