Pflegepersonalstärkungsgesetz gefährdet Qualität in Rehakliniken (FOTO)

Die drohende Abwanderung von Pflegepersonal aus Einrichtungen derstationären Rehabilitation wird die dortige personelle Situationweiter verschärfen. Das Such- und Vergleichsportalwww.Qualitaetskliniken.de sieht die Sicherstellung desQualitätsniveaus in Rehakliniken in Gefahr.

Das geplante Inkrafttreten des Pflegepersonalstärkungsgesetzes

(PpSG) soll ab dem 1. Januar 2019 Abhilfe zum Pflegenotstand leisten.

Personalkosten von neu eingestellten Pflegekräften werden zukünftig

direkt durch die Krankenkassen erstattet. So wird es Krankenhäusern

und Pflegeheimen ermöglicht, die Arbeitsverdichtung im Bereich Pflege

zu senken und das Berufsbild für den Nachwuchs attraktiver zu

gestalten. Auch wenn die Beschaffung von neuem Pflegepersonal bei

annähernder Vollbeschäftigung in Deutschland noch Fragen aufwirft,

ist das Gesetz ein Vorstoß in die richtige Richtung und kommt gerade

noch rechtzeitig.

Das PpSG gilt für die rund 13.600 Pflegeheime sowie die etwa 1.950

Krankenhäuser in Deutschland. Neben diesen gibt es aber auch noch

bundesweit ca. 1.150 Rehakliniken, die für Patientinnen und Patienten

nach Unfällen oder schweren Erkrankungen im Anschluss an einen

Krankenhausaufenthalt sorgen und diese wieder in den Alltag bzw.

Beruf integrieren. Durch eine medizinische Rehabilitation kann eine

Frühberentung abgewandt oder älteren Menschen ein längeres Leben in

der häuslichen Umgebung ermöglicht werden. Die volkswirtschaftliche

Bedeutung und die Relevanz für die Sozialversicherungsträger ist

somit hoch. Unverständlich sowie regelrecht fahrlässig also, warum

der Bereich Rehabilitation bisher nicht im PpSG berücksichtigt oder

in anderen Aktivitäten des Bundesministeriums für Gesundheit

aufgenommen wird.

In Rehakliniken besteht bereits jetzt ein ausgeprägter

Fachkräftemangel – Pflegekräfte wechseln aufgrund einer oft

untertariflichen Vergütung in besser bezahlende Krankenhäuser, offene

Stellen können nicht zeitgerecht besetzt werden. Aufgrund des PpSG

droht sich diese Entwicklung noch einmal deutlich zu verstärken.

Mitarbeiter werden vermehrt aus Rehakliniken abwandern und neue

Tätigkeiten in Krankenhäusern oder Pflegeheimen wahrnehmen. Es

besteht die Gefahr, dass Rehakliniken den Betrieb nicht mehr aufrecht

erhalten können oder die erbrachte Qualität stark leidet. „Wir von

Qualitätskliniken.de beschäftigen uns täglich mit den relevanten

Aspekten, die eine Rehaklinik zu einer guten Einrichtung machen. Alle

Vorgaben, Messinstrumente und eingeholten Patientenmeinungen bringen

aber nichts, wenn die Patientinnen und Patienten keine Behandlung und

Betreuung durch die Mitarbeiter in den Rehakliniken erhalten, weil

diese schlicht nicht mehr vorhanden sind“, so Alexander Mühlhause von

Qualitätskliniken.de. Der Verzicht auf einen Rehaaufenthalt kann

dabei für den Patienten sogar noch besser sein als ein Rehaaufenthalt

in einer Klinik, in der akuter Personalmangel herrscht. „Patientinnen

und Patienten werden immer früher aus Krankenhäusern entlassen und in

Rehakliniken weiterbehandelt. Besonders häufig zu sehen ist dies bei

Erkrankungen wie Schlaganfällen, einigen Krebserkrankungen und

Herzoperationen. Die Anforderungen an die dortigen Pflegekräfte

wachsen ständig. Sind Pflegekräfte zusätzlich noch für zu viele

Patienten zuständig, steigt die Gefahr für Behandlungsfehler

deutlich.“

Im Sinne einer qualitativ hochwertigen Behandlung von Patientinnen

und Patienten sowie der Berücksichtigung sowohl der

Patientensicherheit als auch der Arbeitssituation der Pflegekräfte

muss die medizinische Rehabilitation stärker in den Fokus der Politik

gerückt werden. Ein gesetzlich geschaffenes Ungleichgewicht in der

Bezahlung von Personal aus Krankenhäusern bzw. Pflegeheimen und

Mitarbeitern in Rehakliniken gefährdet die medizinische Versorgung.

Rehakliniken müssen Möglichkeiten zur Refinanzierung von Personal

erhalten, um Fachkräfte adäquat bezahlen zu können.

Die 4QD – Qualitätskliniken.de GmbH mit Sitz in Berlin informiert

Patientinnen und Patienten seit 2009 über die Qualität von

stationären Einrichtungen im Gesundheitswesen. Als Betreiberin des

Such- und Vergleichsportals www.Qualitaetskliniken.de bewertet die

Gesellschaft die Qualität von Rehakliniken anhand wissenschaftlicher

Methoden mit einem mehrdimensionalen Ansatz und stellt die Ergebnisse

einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

