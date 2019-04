Pflegeversicherung: Paritätischer begrüßt SPD-Vorschläge zur Begrenzung des Eigenanteils in der Pflege

Positiv reagierte der Paritätische

Wohlfahrtsverband auf den Vorstoß der Sozialdemokraten, den

Eigenanteil der Pflegekosten für Pflegebedürftige und ihre Angehörige

zu deckeln und stattdessen die Pflegekassen stärker in die Pflicht zu

nehmen. Es handle sich hier um eine echte und überfällige

Neuausrichtung, um künftig nicht nur gute Pflege zu gewährleisten,

sondern die Betroffenen auch vor Armut zu schützen.

„Nach dem ganzen Klein-Klein in der Pflegepolitik wagt nun eine

Regierungspartei endlich den notwendigen großen Wurf. Es ist höchste

Zeit, dass aus dem Zuschuss der Pflegekasse eine verlässliche

Versicherung wird, die den Betroffenen Sicherheit gibt“, so Ulrich

Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Die

Sozialhilfequote von fast 40 Prozent unter Pflegeheimbewohnern zeige,

dass die Pflegeversicherung bei der Absicherung der Pflege bisher

kläglich versagt. „Es kann nicht sein, dass Menschen fast ihr Leben

lang in die Pflegekasse einzahlen und am Ende trotzdem in der

Sozialhilfe und in Armut landen“, so Schneider.

Eine Deckelung des Eigenanteils, wie von der SPD vorgeschlagen,

sowie neue Ansätze zur solidarischen Finanzierung der

Pflegeversicherung seien vor diesem Hintergrund ein zentraler

Schritt. Der Paritätische spricht sich dafür aus, den Eigenanteil bei

den Pflegekosten für die Betroffenen generell auf 15 Prozent zu

deckeln. Ausdrücklich stellt sich der Verband auch hinter die

Forderung nach der Schaffung einer einheitlichen solidarischen

Bürgerversicherung für alle.

