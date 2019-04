Handelsblatt Media Group schickt ersten ada Fellowship-Jahrgang in die digitale Zukunft

Die Zukunft beginnt jetzt. Nach dem

erfolgreichen Launch der Marke ada startet die Handelsblatt Media

Group den Pionier-Jahrgang des ada Fellowships für die digitale

Transformation Deutschlands. Unter Leitung von ada

Gründungsverlegerin Prof. Dr. Miriam Meckel und ihrem Team beginnen

knapp 500 Führungskräfte von zwölf Initiativpartner*innen eine

deutschlandweite Bildungsoffensive rund um das digitale Leben und die

Wirtschaft der Zukunft.

Future skills for professionals: Ziel des einjährigen Programms

ist es, Verständnis, Methodik und Handlungsfähigkeit in Bereichen der

relevantesten Zukunftsthemen zu fördern.

„ada ist eine gemeinsame nationale Aufgabe“, so Miriam Meckel über

das Konzept. „Wir verstehen Lernen nicht als übliche

Weiterbildungsmaßnahme, sondern als Inspiration, Befähigung und

Gestaltungsambition für alle Chancen, die Technologien uns in der

digitalen Zukunft bringen.“

Über den Erwerb digitaler Kompetenzen hinaus bietet das ada

Fellowship eine vielfältige Gemeinschaft und die Möglichkeit, über

Organisationsgrenzen hinweg voneinander zu lernen. Im Rahmen von

inspirierenden Live-Veranstaltungen, anwendungsorientierten,

interaktiven Workshops und Online-Vertiefungsmodulen werden die

Fellows zu Expert*innen der digitalen Wirtschaft und des Lebens und

Arbeitens der Zukunft.

Sie haben Zugang zu prominenten Vordenker*innen, treten in

regelmäßigen Video-Chats in persönlichen Austausch mit der ada

Redaktion und arbeiten in branchenübergreifenden Teams an

Zukunfts-Projekten.

Die Marke ada, benannt nach der britischen Programmierpionierin

Ada Lovelace, hatte bereits im vergangenen Herbst das vierteljährlich

erscheinende Magazin gleichen Namens erfolgreich gelauncht und

begonnen, die Podcast-Reihe Heute das Morgen verstehen sowie den

wöchentlich erscheinenden Newsletter Brief aus der Zukunft zu

publizieren.

Das Fellowship-Programm wird von der Handelsblatt Media Group

gemeinsam mit den führenden Digital- und Bildungspionieren in

Deutschland, u.a. der Code University, dem Hasso-Plattner-Institut

und der Google Zukunftswerkstatt, umgesetzt. Die Fellows werden von

zwölf renommierten Partnerorganisationen aus verschiedenen Branchen

entsendet, u.a. dabei sind Allianz, die Bundesregierung, Deutsche

Börse, Deutsche Telekom, Douglas, Grohe, Henkel, Kienbaum, Lanxess,

Lufthansa Group, Otto Group und Trumpf.

Frank Dopheide, Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt

Media Group: „ada will mit den herausragenden Köpfen aus Wirtschaft

und Politik kraftvoll und inspirierend dazu beitragen, dass

Deutschland sein Wirtschaftswunder 4.0 erlebt.“

Alle Neuigkeiten rund um das ada Fellowship gibt es auf

join-ada.com/fellowship und auf Twitter unter dem Hashtag

#adafellowship

Über ada

Mit ada haben Gründungsverlegerin Miriam Meckel und ihr Team eine

Medien-Plattform kreiert, um Menschen und Unternehmen auf das

digitale Leben und Arbeiten sowie die Wirtschaft der Zukunft

vorzubereiten. ada verbindet die journalistischen Kanäle

Quarterly-Magazin, Podcast und Newsletter sowie das ada-Fellowship,

eine deutschlandweite Bildungsoffensive rund um das digitale Leben

und die Wirtschaft der Zukunft. ada ist unabhängiger Journalismus und

Inspirationsquelle für alle, die Digitalisierung verstehen und damit

Wirtschaft und Gesellschaft der Zukunft gestalten wollen.

Über die Handelsblatt Media Group

Die Handelsblatt Media Group, ein Unternehmen der Dieter von

Holtzbrinck Medien GmbH, ist das führende Medienhaus für Wirtschafts-

und Finanzinformationen in Deutschland. Die Mediengruppe mit Sitz in

Düsseldorf wurde 1946 gegründet und steht für fundierten,

unabhängigen Qualitätsjournalismus und erreicht mit ihren

Entscheider-Medien wie Handelsblatt und WirtschaftsWoche mehr als

zwei Millionen Leserinnen und Leser. Zur Handelsblatt Media Group

gehören zudem Serviceunternehmen wie iq media marketing gmbh, der

führende Vermarkter für Entscheidermedien, der Corporate

Content-Spezialist planet c sowie weitere Beteiligungen.

