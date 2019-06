phoenix runde: Machtpoker in London – Wird Boris Johnson Premierminister? – Donnerstag, 13. Juni 2019, 22.15 Uhr

Als Tory-Parteichefin ist Theresa May bereits

abgetreten, bis Ende Juli will sie auch das Amt der Premierministerin

abgeben. Nun beginnt der intensive Wettstreit um ihre Nachfolge:

Unter den zehn Politikerinnen und Politikern, die um den

Parteivorsitz und damit auch um den Posten des Regierungschefs

konkurrieren, gilt Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner Boris

Johnson als eindeutiger Favorit. Bereits bei seinem Wahlkampfauftakt

betonte er, es sei jetzt „wichtig, robust, entschlossen und

entschieden zu sein“ – ein „besserer Deal“ mit der EU sei möglich.

Wie groß sind Johnsons Chancen auf das Amt des britischen

Premierministers? Wie würde sich seine Wahl auf die

Brexit-Verhandlungen auswirken? Und was würde ein Premierminister

Johnson für die künftige Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und

der EU bedeuten?

Anke Plättner disuktiert mit:

– Elmar Brok, MdEP, CDU

– Vincent-Immanuel Herr, Herr & Speer, Autoren- und Aktivistenteam

– Prof. Anthony Glees, Politologe, The University of Buckingham

– Vendeline von Bredow, The Economist

