phoenix-Thema am Dienstag, 3. März und Mittwoch, 4. März 2020 / USA: Super Tuesday – Vorwahlen in mehr als zwölf US-Bundesstaaten

Mit Spannung werden die Vorwahlen des sogenannten “Super Tuesday”

in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten erwartet. Es ist der wichtigste

Vorwahltermin zur US-Präsidentschaftswahl, da bei diesen Wahlgängen die meisten

Delegierten für die Parteitage bestimmt werden, auf denen die Spitzenkandidaten

nominiert werden. Während die Republikaner im November erneut mit US-Präsident

Donald Trump antreten, steht der Herausforderer der Demokraten noch nicht fest.

Unter den fünf Bewerbern haben sich aktuell der Ex-Vizepräsident und Senator Joe

Biden und der linke Senator Bernie Sanders an die Spitze gesetzt. Im Rennen sind

außerdem noch die ebenfalls als links geltende Senatorin Elizabeth Warren und

die liberale Senatorin Amy Klobuchar. Fünfter Bewerber ist der frühere New

Yorker Bürgermeister und Multimilliardär Michael Bloomberg, der sich erstmals am

“Super Tuesday” zur Abstimmung stellt.

phoenix berichtet am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch bis frühmorgens

einen mehrstündigen Themen-Schwerpunkt zum “Super Tuesday”. Den Auftakt machen

am Dienstagabend die drei Primetime-Dokumentationen “Los Angeles von oben”

(20.15 Uhr), “San Francisco von oben” (21.00 Uhr, beide ZDF 2018) sowie “Chicago

– Kampf um die verlorenen Kinder” (21.45 Uhr, WDR 2018). Im Anschluss folgt eine

Live-Ausgabe der phoenix runde um 22.15 Uhr. Anke Plättner diskutiert mit der

Kabarettistin Gayle Tufts, mit Benjamin Wolfmeier von den Republicans Overseas,

der Amerikanistin Prof. Britta Waldschmidt-Nelson und dem Spiegel-Journalisten

Markus Feldenkirchen über den Verlauf des US-Wahlkampfes und darüber, welcher

der demokratischen Bewerberinnen und Bewerber wohl die besten Chancen hat,

offizieller Trump-Herausforderer zu werden.

In phoenix der tag um 23.00 Uhr informiert der Ereignissender über den aktuellen

Verlauf der Vorwahlen. Moderator Michael Kolz und die Politikwissenschaftlerin

Christiane Lemke von der Leibniz-Universität in Hannover analysieren die

Ereignisse und ordnen sie ein. Aus den USA melden sich die Korrespondenten von

ARD und ZDF mit aktuellen Eindrücken aus den Vorwahl-Bundesstaaten.

Nach der Wiederholung der phoenix runde (00.00 Uhr) beginnt um 0.45 Uhr die

phoenix-Sondersendung zum Super-Tuesday. Michael Kolz führt durch die Sendung

und wird das Geschehen im Bonner Studio zusammen mit dem US-Politologen und

Publizisten Andrew B. Denison vom Institut Transantlantic Networks einordnen und

analysieren. Wann immer es frische Zahlen gibt, übernimmt phoenix das

Live-Programm des US-Fernsehsenders NBC. Ab 1.00 Uhr ist mit ersten Ergebnissen

aus den Ostküsten-Staaten Vermont, Virginia und North Carolina zu rechnen.

Masschusetts und Tennessee folgen voraussichtlich gegen 2.00 Uhr. Mit besonderer

Spannung werden die Ergebnisse aus den bevölkerungsreichen Staaten Texas

(ebenfalls gegen 2.00 Uhr) und Kalifornien (Wahlschluss 5.00 Uhr) erwartet.

Am Mittwochmorgen sendet phoenix ab 9.00 Uhr ein aktualisiertes Update der

Ereignisse der Nacht und der Reaktionen auf die ersten Abstimmungsergebnissen.

Werden Joe Biden und Bernie Sanders ihren Vorsprung bei den Demokraten

entscheidend ausbauen können? Oder wird der Milliardär Michael Bloomberg

entscheidend ins Kandidatenrennen eingreifen können? Erste Antworten auf diese

und weitere spannende Fragen wird es vielleicht schon am Mittwochvormittag

geben.

