phoenix plus: Debattencamp der SPD – Dienstag, 13. November 2018, 10.30 Uhr

Das verheerende Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017,

das anschließende Ringen um Koalition oder Opposition, mehrere

Führungswechsel – die SPD befindet sich in einer der schwierigsten

Lagen seit Gründung der Partei. Dass es wieder aufwärts geht, dabei

soll ein Erneuerungsprozess helfen, bei dem inhaltliche,

programmatische und organisatorische Fragen im Mittelpunkt stehen.

Ein wichtiges Element dieses Prozesses war das so genannte

Debattencamp, zu dem die Partei am 10. und 11. November 2018 in ein

Gebäude des Funkhauses Berlin eingeladen hatte. Da, wo einst das

Hörfunkprogramm der DDR entstand, waren mehr als 3000 Teilnehmer

aufgefordert, über nahezu alle politischen Bereiche zu debattieren,

die den Sozialdemokraten derzeit unter den Nägeln brennen – über

Sozial-, Klimaschutz-, Europa- sowie Wirtschafts- und globale

Finanzpolitik ebenso wie über Fragen des Zusammenlebens in der

Gesellschaft, in Ost und West.

phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer und sein Team haben sich

einige der mehr als 60 Foren angesehen und mit Teilnehmern

gesprochen. Außerdem haben sie mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil

sowie dem Politikwissenschaftler Prof. Thorsten Faas über

Erwartungen, Inhalte, Bedeutung und Chancen des Debattencamps für die

Erneuerung der SPD gesprochen.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell