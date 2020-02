PIRATEN zu EU-Digitalplänen: “Citizens first” statt “Europe first”!

Zu der heute von der europäischen Kommission vorgelegten

Digitalstrategie kommentiert der Europaabgeordnete der Piratenpartei Dr. Patrick

Breyer: “Unsere Antwort auf die digitale Revolution kann nicht bloße

Standortpolitik und Industrieförderung nach dem Motto –Europe first– sein. Der

von der Leyen-Kommission fehlt der Wille, den Überwachungskapitalismus im Netz

durch offene, dezentrale und datenschutzfreundliche Geschäftsmodelle zu

ersetzen, beispielsweise indem Facebook seinen Nutzern und Nutzerinnen einen

Anbieterwechsel unter Aufrechterhaltung ihrer bestehenden Kontakte ermöglicht

(Interkonnektivität).”

Über die anstehende EU-Konsultation zu Regeln für den Einsatz “Künstlicher

Intelligenz” erläutert Dr. Breyer: “Die EU-Kommission muss dringend ein

Moratorium für Massenüberwachung durch Gesichtserkennung und automatisierte

Verhaltenskontrolle auf den Weg bringen, statt ihr durch vermeintliche

–Regulierung– in Wahrheit den Weg zu ebnen. In einer freien Gesellschaft können

wir ständige Kontrolle, massenhafte Falschmeldungen und systematische

Diskriminierung nicht dulden. Viele Fortschritte im Bereich der künstlichen

Intelligenz sind faszinierend. Dass der Politik nichts anderes einfällt, als

diese Technologie für die Überwachung von Menschen an Grenzen und im

öffentlichen Raum zu missbrauchen, ist ein Skandal. China setzt bereits heute

Gesichtserkennung, verbunden mit dem sogenannten Sozialkredit-System ein, um

seine Bürgerinnen und Bürger fremdzusteuern. Solche Technologie darf in einer

freiheitlichen Gesellschaft niemals zum Einsatz kommen, da ständige Überwachung

einen Konformitäts- und Anpassungsdruck ausübt. Daher brauchen wir dieses

Moratorium. Wer ethische KI fordert, muss unethische KI verbieten.”

Die vorgestellte Datenstrategie kritisiert Breyer scharf: “Auch wenn die

Kommission wiederholt auf die Datenschutzgrundverordnung verweist, wird beim

Durchlesen des vorgelegten Konzepts schnell klar, worum es hier im Grunde geht:

Die Kommerzialisierung unser Daten. Daten sind aber nicht einfach ein Rohstoff,

den es zu fördern gilt, sondern bestehen in vielen Fällen aus privatesten

Informationen, die von Konzernen und Staaten jetzt wirtschaftlich ausgebeutet

werden sollen. Anonymisierte Daten können und sollen gerne für Forschung und für

kommerzielle Anwendungen eingesetzt werden. Wenn es hingegen um persönliche

Informationen über Einzelpersonen geht, müssen diese Daten vor ungefragter

Zweckentfremdung geschützt werden. Insbesondere die wirtschaftliche Ausbeutung

von Informationen über unsere Gesundheit ist inakzeptabel.”

