Positionen des Landesarbeitskreises Christlich-Demokratischer Juristen klingen verdächtig nach Grenzzaun und Wachbude

Am heutigen 8. Februar 2019 erschien im

„Schwarzwälder Bote“ ein von Nils Mayer gezeichneter Artikel,

betitelt „CDU: Ohne Pass weniger Geld“. Weit mehr als die Hälfte der

nach Deutschland eingereisten Asylbewerber kommt demnach ohne Pass.

Laut den Vorstellungen des Arbeitskreises der CDU-Juristen sollen

ohne Papiere eingereiste Zuwanderer bis zur Feststellung ihrer

Identität „in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht“, also

interniert, werden und über ein Taschengeld von 50 Euro hinaus keine

finanziellen Leistungen erhalten. Die CDU-Juristen wollen ferner das

Ausländerrecht verschärfen, dass Flugzeuge für Abschiebeflüge

gechartert werden und dergleichen mehr. CDU-Landesgeneralsekretär

Manuel Hagel MdL äußerte dazu: Es sei „großartig, dass aus der Mitte

unserer CDU Baden-Württemberg solch fachkundige Vorschläge kommen“.

Ein Grund für Emil Sänze, Presse-, Medien- und Rundfunkpolitischer

Sprecher der AfD-Fraktion, zu kommentieren: „Aus diesem

Schatzkästlein der Humanität, der CDU Baden-Württemberg, wundert mich

gegenüber den identitätslosen angeblichen Schutzsuchenden so viel

hartherziges Metall in der Stimme schon. Was ist nur aus der

Willkommenskultur geworden? Unter dem Druck der Wirklichkeit findet

hier wohl Evolution statt, und die CDU bewegt sich.“

Manuel Hagel (CDU) hart am Wind

Als ähnliche fachkundige Vorschläge wie das schlüssige und humane

Bildungs- und Rückführungskonzept „Fit 4 Return“ vor anderthalb

Jahren von der AfD-Fraktion vorgestellt wurden, wollte Manuel Hagel

den gelungenen Wurf partout nicht erkennen. „Er lernt unter dem Druck

der evolutionären Auslese in den Meinungsumfragen dazu: Die Leute

haben von Wolkenkuckucksheim genug“, meint Sänze amüsiert. „Die in

ihrer Partei abgehalfterte Herzenskanzlerin tingelt durch ihre

letzten Auslandsreisen und Trostpreisverleihungen, und die Macht in

der CDU wird neu sortiert. Den Braten hat ein bedingungslos

karrierewilliger Hagel natürlich gerochen. Als typischer

Charakterathlet übt er jetzt, figürlich gesprochen, vor dem medialen

Spiegel schon mal mit den zackigen Breeches und der Reitpeitsche, und

diese teigig geschmeidige überzeugungsfreie Wendigkeit macht seine

Berufspolitiker-Generation für die Bürger so abstoßend. Er hat uns,

die AfD-Abgeordneten, als –Schande für unser Land– diffamiert, des

–Hasstourismus– bezichtigt und als –Brandstifter– bezeichnet – was

ist er jetzt selber, wo er deren Konzepte –großartig– nennt? Die

täglich erniedrigten CDU-Männer waren ja über Jahre nicht eine Minute

lang Manns genug, ihre skrupellose Vorsitzende abzuwählen, deren

schamloser Migrations-Egotrip plus Friedensnobelpreis-Blütentraum

unser Land ruiniert. Von ihrer eigenen Feigheit beschämt mussten sie

dann uns Demokraten verteufeln“, stellt Sänze fest. „Früher haben

solche Opportunisten Merkel neun peinliche Minuten lang stehend

beklatscht. Jede Risikoabwägung, jeder gesunde Argwohn, den wir

unseren Kindern und Frauen schuldig sind, wurde wie besoffen

weggeklatscht. Sie konnten von ihrer debilen Rührseligkeit nicht

genug kriegen. Jetzt trauen sie sich raus. Wenn die CDU etwas wie

eine Seele hat, dann ist diese Seele Manuel Hagel, und wir bedauern,

in diese Seele gesehen zu haben“.

Gestern noch auf hohen Rossen – Claudia Martin im Lager der

Lagerbefürworter

„Das neue CDU-Papier riecht doch plötzlich klar nach Grenzzaun und

Wachbude. Kramp-Karrenbauer will Kanzlerin werden und kehrt durch“,

so Sänze schmunzelnd. „Wir sind jetzt gespannt, ob wir unter dem

neuen Zeitgeist in der baden-württembergischen CDU unsere ehemalige

Fraktionskollegin Claudia Martin auch bald in strammen Schaftstiefeln

sehen. Sie ist ja mit ihrem mit AfD-Programmatik errungenen Mandat

zur CDU geritten und hat dieses Mandat den Wählern zum Hohn behalten.

Dabei musste sie uns ja noch als übelste Rassisten diffamieren, das

hatte schon so etwas, wie wenn die DDR einen seltenen übergelaufenen

Westler vorführen konnte. Im Dezember 2016 tönte Frau Martin, indem

sie sich auf eine interne und noch unausgegorene Diskussion berief,

doch laut in der –Welt– und in der FAZ, in der AfD gäbe es Papiere,

die –krasser seien, als was die NPD früher wollte–. Martin hatte mich

in der FAZ vom 14. Dezember 2016 persönlich beschuldigt, –Ausländer

in Sonderlager kasernieren– zu wollen. Sie tönte damals öffentlich,

und ich weiß nicht, welcher intelligente Schreiber sich das in

Wahrheit ausgedacht hat, angeblich an den Madagaskar-Plan der

Nationalsozialisten zur Aussiedelung von Juden aus Europa erinnert.

Perfider und bodenloser ging es nicht, und ehrlich gesagt traue ich

Frau Martin gar nicht die Fähigkeit zu bewusst manipulierten

historischen Analogien zu. Jetzt gibt es aber genau diese Papiere

offenbar in der CDU.“

Sie wollte etwas werden

„Frau Martin ist das tragische Opfer ihrer eigenen

Selbstüberschätzung geworden“, so Sänzes Fazit. „Sie wollte

persönlich weiterkommen, indem sie sich mit den Stimmen der

AfD-Wähler als vermeintlich menschlich empörte Whistleblowerin einen

warmen Platz bei der CDU erschlichen hat. Kann die ehemalige

Kindergärtnerin diesmal den vernünftigen Gedanken ertragen, Leute,

die unserem Staat gegenüber ihre Identität mutwillig verbergen und

dafür Gründe haben werden, die mit uns schlicht Kasperle spielen,

erst einmal zu internieren? Frau Martin müsste doch jetzt über ihre

neuen Freunde entsetzt sein, wenn wir uns an die –hochherzigen–

Gründe erinnern, die sie für ihren Austritt aus der AfD vorgab.

Heute, zwei Jahre später, sind derartige vernünftige Ideen in der CDU

gesellschaftsfähig und nicht –böse–, sondern offiziell –großartig–.

Als Leistungsträgerin im Parlament haben wir nicht mehr viel von Frau

Martin gehört: Wir sind einmal gespannt, ob die CDU sie mit einem

Listenplatz für die nächste Legislatur belohnt, nachdem sie ihren

Überläufer-Zweck erfüllt hat. Die CDU konnte Claudia Martin Ende 2016

ein paar Wochen lang als vermeintliche Kronzeugin für die

vermeintlich bösen Ideen der AfD durch die Presse schleifen und Frau

Martin durfte sich mit ihren fünf Minuten Ruhm wichtig fühlen. Sogar

ein Enthüllungsbuch sollte entstehen – zwischen Wollen und

Wirklichkeit liegen bei Frau Martin wohl auch hier noch ein paar

Welten. Wer würde so ein Buch auch wollen? Es sei denn, die CDU will

dringend etwas über die Konzepte der AfD erfahren, die sie heute

verteufelt und morgen übernimmt. Wenn Frau Martin Charakter hat, legt

sie ihr Mandat jetzt nieder. Erzieherinnen mit derart makelloser

humanistischer Gesinnung wie Frau Martin werden in den Kindergärten

immer gebraucht.“

