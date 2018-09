Positionspapier der „1. Essener Sicherheitskonferenz“ an NRW-Innenminister Reulüberreicht / NRW-Innenminister und hochrangige Delegation besuchen den Stand von KÖTTER Security (FOTO)

Prominenten Besuch empfing KÖTTER Security heute bei derweltgrößten Sicherheitsmesse „security essen“: NRW-InnenministerHerbert Reul und eine Delegation hochrangiger Sicherheitsexperteninformierten sich bei ihrem Rundgang über die Neuheiten des größtenFamilienunternehmens der Branche. Gleichzeitig stand die Übergabe desPositionspapieres der „1. Essener Sicherheitskonferenz“ anInnenminister Reul im Fokus. Es ist Ergebnis des „GesprächskreisesInnere Sicherheit NRW“, einem Expertenkreis u. a. unter Beteiligungvon Friedrich P. Kötter. In dem Papier werden verstärkteKooperationsmöglichkeiten von staatlichen Institutionen und privatenDienstleistern zur Steigerung der Sicherheit thematisiert wie auchdie aktuelle Bedrohungslage in den Kommunen analysiert.

„Ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Denn er unterstreicht

gleich in doppelter Hinsicht die Bedeutung der Sicherheitswirtschaft

speziell in NRW“, sagte Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der

KÖTTER Security Gruppe und u. a. Mitglied des „Gesprächskreises

Innere Sicherheit NRW“, im Rahmen der Minister-Begrüßung. „Zum einen

als verlässlicher Partner für die innere Sicherheit und zum anderen

als wichtiger Arbeitgeber sowie Ausbildungsmotor.“ Mit Blick auf das

Positionspapier, das gemeinsam mit Dr. Christian Endreß,

Geschäftsführer der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft

Nordrhein-Westfalen (ASW NRW), Essens Ordnungsdezernent Christian

Kromberg und dem Essener Polizeipräsident Frank Richter an Minister

Reul überreicht wurde, erklärte der Vizepräsident des Bundesverbandes

der Sicherheitswirtschaft (BDSW): „Die noch intensivere

Kräftebündelung von Staat und privat wird sich nicht nur bei der

Vorbeugung von Straftaten nachhaltig auszahlen. Sie trägt

einhergehend damit auch entscheidend dazu bei, das subjektive

Sicherheitsempfinden der Bürger zu steigern.“

„Die vielfältigen und zunehmenden Herausforderungen der Inneren

Sicherheit lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Weil wir wissen,

dass das Thema Sicherheit bei der Bevölkerung ganz oben auf der

Agenda steht und obendrein ein nicht zu unterschätzender

Standortfaktor ist, hat sich in Nordrhein-Westfalen im Dezember 2015

ein unabhängiger Kreis von Experten konstituiert, um die aktuellen

Herausforderungen der Inneren Sicherheit zu diskutieren, einer

sachlichen Analyse zu unterziehen und die zentralen Problemstellungen

an die politischen Entscheidungsträger heranzutragen. Mit dem

Positionspapier zur Sicherheit im öffentlichen Raum setzen wir dies

konsequent und sukzessive um“, so Dr. Endreß bei der Übergabe des

Papiers.

Pressekontakt:

KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen

Carsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126,

carsten.gronwald@koetter.de

Original-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuell