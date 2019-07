Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg fordert mehr Unterstützung für strukturschwache Regionen

Der parteilose Bürgermeister von Wittenberge und

Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Oliver Hermann,

hat mehr Unterstützung vom Bund für strukturschwache Regionen

gefordert.

Im Inforadio vom rbb sagte Hermann am Mittwoch, wenn mehr Regionen

gefördert werden sollen, müsse auch mehr Geld in die Fördertöpfe

fließen.

„Wenn es gelingt, durch kluge Politik (den) Willen zur Zukunft zu

wecken, dann kann man eine ganze Menge erreichen. (..) Dann bedarf es

natürlich der Rahmenbedingungen und da ist das Land gefragt. (…) Da

steht jetzt in erster Linie im Vordergrund: die Infrastruktur – und

zwar die verkehrliche, (…) gerade die Schieneninfrastruktur (…)

und die digitale Infrastruktur, um dem ländlichen Bereich auch eine

Chance zu geben.“

Dafür müsse auch die Finanzierung der Länder umstrukturiert

werden, so Hermann:

„Wir haben (…) in den letzten Jahren (erlebt), dass sowohl die

Bundesebene, wie auch die Landesebene und zum Teil auch die

Kreisebene (…) von der Einnahmenseite her recht gut aufgestellt

sind, (aber) dann auf der gemeindlichen Ebene dann nicht mehr so sehr

viel ankommt. (…) Dieses Umschichten nach unten (…) halte ich für

sehr wichtig – dass (…) die Gelder unten ankommen, da wo die

Menschen wohnen, und wo sie auch gebraucht werden. Und bisher ist es

häufig so, dass durch Reformen (…) die gemeindliche Ebene nicht

entlastet wurde, sondern noch zusätzlich belastet wurde. Das ist der

falsche Weg.“

