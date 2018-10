Deutscher Kita-Preis 2019: Diese 25 Kitas und 15 lokalen Bündnisse sind nominiert

Wer bekommt den Deutschen Kita-Preis 2019? Rund

1.600 Einrichtungen und Initiativen haben sich in diesem Jahr um den

Deutschen Kita-Preis beworben. 25 Kitas und 15 lokale Bündnisse für

frühe Bildung sind jetzt einen entscheidenden Schritt weiter und

können darauf hoffen, im Mai 2019 eine der begehrten Trophäen mit

nach Hause zu nehmen. Dann wird die vom Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und

Jugendstiftung initiierte Auszeichnung für besondere Qualität in der

frühen Bildung, Betreuung und Erziehung in Berlin verliehen. Eine

Kita und ein lokales Bündnis dürfen sich dann über jeweils 25.000

Euro freuen. Vier weitere Kindertagesstätten und vier weitere

Bündnisse für frühe Bildung werden mit jeweils 10.000 Euro geehrt.

Zudem wird erstmals der ELTERN-Sonderpreis für Kitas vergeben.

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat in den vergangenen

Wochen gemeinsam mit weiteren Fachleuten alle eingegangenen

Bewerbungen gesichtet und die insgesamt 40 Nominierten aus dem

gesamten Bundesgebiet für die zweite Runde ausgewählt: Mit sechs

Nominierungen schickt Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr die meisten

Anwärter ins Rennen, gefolgt von Niedersachsen (5 Nominierte).

Jeweils vier Anwärter kommen aus Baden-Württemberg und Brandenburg.

Berlin ist mit drei Nominierten dabei, Bayern, Hamburg, Hessen,

Rheinland-Pfalz, das Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

mit je zwei. Komplettiert wird die Riege von jeweils einem

Nominierten aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Eine

vollständige Liste aller nominierten Kitas und Bündnisse pro

Bundesland folgt am Ende des Textes.

Die nominierten Kitas dürfen jetzt weitere Unterlagen einreichen,

in denen sie ihre Stärken umfassend darstellen können, die

ausgewählten Bündnisse werden sich in Telefoninterviews präsentieren.

Entscheidend für den weiteren Auswahlprozess ist zum Beispiel wie die

Kitas und Bündnisse Kinder in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen

Arbeit stellen oder wie Eltern an ihrer Arbeit mitwirken können.

Zudem spielt es eine Rolle, wie die Kita- und Bündnis-Teams aus ihren

Erfahrungen lernen und wie sie die Nachbarschaft oder die umliegende

Region in ihre Arbeit einbeziehen.

Welche Nominierten weiterkommen, entscheidet sich Mitte Januar.

Dann werden zehn Kitas und zehn Bündnisse verkündet, die ins Finale

des Deutschen Kita-Preises einziehen und in den darauffolgenden

Wochen von Fachleuten besucht und begutachtet werden. Wer im Frühjahr

ein Preisgeld erhält, entscheidet anschließend eine unabhängige

Experten-Jury. Der ELTERN-Sonderpreis für Kitas wird über ein

deutschlandweites Online-Voting im April vergeben.

Der Deutsche Kita-Preis wurde 2018 erstmals verliehen. Er ist eine

Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft

mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung, ELTERN, dem

Didacta-Verband und der Deutschen Weihnachtslotterie.

Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis und zur Auswahl der

Preisträger finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.

Diese 25 Kitas und 15 Bündnisse sind für den Deutschen Kita-Preis

nominiert:

Baden-Württemberg

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Kinderhaus Bullerbü, Weingarten

– Kita Violett, Freiburg

– Das Eltern-Kind-Zentrum Kieselgrund, Mannheim

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– GartenKulturLabor, Stuttgart

Bayern

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Caritas-Kinderhaus Leo, Coburg

– Humanistische Kinderkrippe Neumannstraße, Fürth

Berlin

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Kita Firlefanz, Berlin (Mitte)

– Montessori Kinderhaus Bienennest, Berlin (Treptow-Köpenick)

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– Bildungsnetzwerk Südliche Friedrichstadt, Berlin

(Friedrichshain-Kreuzberg)

Brandenburg

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Kita Nehesdorf, Finsterwalde

– Children Center Bunte Vielfalt, Guben

– Kita Waldsternchen, Seddiner See

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– Hort „Coole Kids“, Glienicke/Nordbahn

Hamburg

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Kinderhaus Wohlers Allee, Hamburg

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– Bildungshaus Lurup, Hamburg

Hessen

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Katholische Kindertagesstätte St. Sebastian, Eppertshausen

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– Förderbündnis Familienzentrum Königsberg, Biebertal

Mecklenburg-Vorpommern

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– Gemeinde Witzin

Niedersachsen

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– CJD Familienzentrum für inklusive Begabungsförderung, Hannover

– Johannes Kindertagesstätte, Neuenhaus

– AWO Integrationskindergarten Nesse, Dornum

– Evangelische Kita „Lüttje Lü“ Aschhausen, Bad Zwischenahn

Nominiert in der Kategorie

„Lokales Bündnis des Jahres“

– „Qualität in Dialog“, Auetal

Nordrhein-Westfalen

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Inklusive Kindertagesstätte Stups-Kinderzentrum, Krefeld

– Waldkindergarten „Frischlinge“, Neuss

– Familienzentrum Gemeindekindergarten Zauberwelt, Titz

– Familienzentrum des Murkel e.V., Kinderhaus I, Siegburg

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– Netzwerk INFamilie Hannibal- und Brunnenstraßenviertel, Dortmund

– Netzwerk Styrum, Mülheim an der Ruhr

Rheinland-Pfalz

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Katholische Kindertagesstätte St. Hildegard, Worms

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– Hochwälder Familiennetzwerk HAFEN, Hermeskeil

Saarland

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Evangelische Kita Oberlinhaus, Saarbrücken

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– Netzwerk Bildung und Lernen, Völklingen

Sachsen

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Kita Elbkinder, Nünchritz (OT Merschwitz)

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– Initiativgruppe Familienbüro Mosaik, Olbersdorf

Sachsen-Anhalt

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– Kneipp-Kita Knirpsenland, Weißenfels

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– Hort „Anne Frank“, Weißenfels

Schleswig-Holstein

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– BildungsCampus Tarp

Thüringen

Nominiert in der Kategorie „Kita des Jahres“

– AWO Kita „An der schmalen Gera“, Erfurt

Nominiert in der Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“

– KiTA-Fachberatungsnetzwerk Erfurt

Über den Deutschen Kita-Preis

Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative des Bundesministeriums

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Deutschen

Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide

Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung, ELTERN, dem Didacta-Verband und der

Deutschen Weihnachtslotterie. Ziel ist es, gemeinsames Engagement für

gute Qualität in Kitas und für Kitas sichtbar zu machen und zur

Nachahmung anzuregen.

