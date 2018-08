Premiere am Elbufer: Erstes kulinarisches Gartenfest im Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau

Am 1. September 2018 ab 18:00 Uhr findet im Sommergarten des Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau das erste kulinarische Gartenfest statt. In entspannter Atmosphäre direkt am Ufer der Elbe kommen die Gäste in den Genuss liebevoll kreierter Delikatessen und kulinarischer Höhepunkte. Nach einem Begrüßungscocktail werden an verschiedenen Stationen köstliche Speisen und Getränke serviert.

Begleitet wird das Gartenfest von einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm. Dazu gehört neben dem Auftritt einer Flammen-Diva auch das Live-Bodypainting, in dessen Rahmen vor den Augen ein eindrucksvolles, lebendiges Kunstwerk auf der Haut eines Models entsteht. Für die musikalische Umrahmung mit Live-Musik ist ebenfalls gesorgt.

Anmeldungen zum Gartenfest sind über die Reservierungsabteilung des Hotel Elbresidenz an der Therme telefonisch (+49 35022 919 700) oder per E-Mail (reservierung@elbresidenz-bad-schandau.net) möglich.