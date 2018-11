Premiere auf dem Absolventenkongress: StepStone präsentiert die Jobsuche der Zukunft

– Start von StepStone Inspire: Das neue Spotify für Jobs schlägt

automatisch passende Jobs vor und inspiriert bei der

Stellensuche

– Neue Stellenanzeigen machen Jobs und Unternehmen schon vor der

Bewerbung virtuell erlebbar und helfen, den Traumjob zu finden

Welche Möglichkeiten bietet der Jobmarkt für mich und meine

Fähigkeiten? Welcher Job passt zu mir? Bei welchem Arbeitgeber fühle

ich mich wohl? Fragen wie diese bereiten vielen Berufseinsteigern

Kopfzerbrechen. Weil die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Absolventen

derzeit so gut stehen wie nie, haben sie oft die Qual der Wahl. Auf

dem Absolventenkongress in Köln, Deutschlands größter Karrieremesse,

können Jobsuchende am 22./23. November gleich zwei Innovationen

testen, die helfen, den Traumjob zu finden.

Die Online-Jobplattform StepStone präsentiert dort erstmals

StepStone Inspire – eine neue Technologie für die Jobsuche, die

ähnlich wie die Musikstreaming-Plattform Spotify funktioniert. Mit

Hilfe von Big Data und intelligenter Algorithmen wird aus dem

Nutzungsverhalten abgeleitet, welche Jobs besonders relevant sind.

Dadurch ist es möglich, die individuellen Skills und Interessen von

Jobsuchenden in Echtzeit mit dem gesamten aktuellen Jobangebot

abzugleichen und automatisch passende Jobvorschläge zu machen. Das

Besondere: Anders als bei der Stellensuche über die Suchfelder „Was“

und „Wo“ können Kandidaten mit StepStone Inspire auch solche

Stellenangebote entdecken, die sie sonst möglicherweise verpasst

hätten. Auf Grundlage ihres Lebenslaufs, ihrer Fähigkeiten, aber auch

anhand ihres Suchverhaltens und persönlicher Interessen und Wünsche

schlägt StepStone Inspire Jobsuchenden alle Karrierechancen vor, die

für sie in Frage kommen könnten.

Jobs finden statt suchen

„Absolventen wissen oft noch gar nicht, welchen Job sie eigentlich

suchen, denn die wenigsten Studiengänge geben die berufliche Laufbahn

klar vor. Mit StepStone Inspire bieten wir eine Art digitalen

Karriereberater, der Kandidaten maßgeschneiderte Jobvorschläge

unterbreitet – auch solche, auf die sie selbst möglicherweise gar

nicht gekommen wären“, erklärt StepStone-Geschäftsführer Dr.

Sebastian Dettmers das neue Angebot. „Fachkräfte wollen heute nicht

irgendeinen Job finden, sondern ihren Traumjob – und das bedeutet für

jeden etwas anderes. Der eine weiß noch nicht genau, wonach er sucht,

der andere hat schon ein bestimmtes Unternehmen im Kopf und wiederum

der nächste wünscht sich vor allem nette Kollegen – jeder Mensch ist

einzigartig und damit auch jede Jobsuche.“

StepStone verwandelt Stellenanzeigen in Jobs zum Anfassen

Neue Wege geht StepStone auch, wenn es um Stellenanzeigen geht:

Die Online-Jobplattform ermöglicht schon vor der Bewerbung einen

umfangreichen Blick hinter die Kulissen der künftigen Arbeitgeber.

Statt eines Inserats mit Tätigkeitsbeschreibung und

Anforderungsprofil wird jedes bei StepStone veröffentlichte

Jobangebot zu einer Art digitalen Plattform, die durch virtuelle

Office-Führungen, Arbeitgeberbewertungen, Mitarbeitervideos oder

ausführliche Informationen zur Unternehmenskultur tiefe Einblicke ins

Unternehmen ermöglicht. So können sich Jobsuchende mit wenigen Klicks

ein umfassendes Bild von Job und Arbeitgeber verschaffen und ein

Gefühl dafür entwickeln, ob es ein „Perfect Match“ ist.

„Fast die Hälfte aller Entscheidungen für einen Job wird falsch

getroffen. Weil Bewerbern meist relevante Informationen zu einem

Unternehmen fehlen, können sie nicht beurteilen, ob der potenzielle

Arbeitgeber wirklich zu ihnen passt. Der erste Arbeitstag wird dann

zum Blind Date. Mit den neuen Stellenanzeigen machen wir Jobs

erlebbar und helfen Menschen so, die richtige Entscheidung zu

treffen“, sagt Dettmers.

