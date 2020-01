Private bieten Pflege-Ausbildungsplätze in ganz Baden-Württemberg / bpa betont das Engagement privater Träger für die Nachwuchssicherung

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.

(bpa) weist auf den Beitrag privater Pflegeunternehmen zur Nachwuchssicherung in

der Pflege hin: “Gerade in der aktuellen Phase des Übergangs zur neuen

generalistischen Pflegeausbildung unterstützt der bpa seine Mitgliedsunternehmen

dabei, Ausbildungsplätze umzustellen und neue zu schaffen. Denn die Pflege

braucht stetig mehr Ausbildung, weil die Nachfrage nach pflegerischer Versorgung

angesichts des demografischen Wandels enorm ansteigt”, erklärt der

baden-württembergische bpa-Landesvorsitzende Rainer Wiesner mit Blick auf die

alternde Bevölkerung.

Notwendig sei aber, die Arbeit der Pflegeeinrichtungen und -dienste mit den

Fakten des Erfolges darzustellen. “Die Beschäftigung in der Pflege wächst in

Baden-Württemberg doppelt so schnell wie im Rest der Wirtschaft, weil

Unternehmen und Träger Jobs schaffen und sich gleichzeitig immer mehr Menschen

für diesen Beruf entscheiden.”

Und dafür gebe es gute Gründe, betont Wiesner: “Ausbildungsplätze in der Pflege

gibt es in jeder Region Baden-Württembergs, sie sind krisensicher, menschlich

erfüllend und zudem attraktiv bezahlt – und zwar von Anfang an.”

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr

als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast 1.200 in

Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer

Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und

(teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe

in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen

die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000

Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch

www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische

Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

