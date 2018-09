Proindex Capital AG: Paraguay arbeitet an Anita-Gesetz

Suhl, 13.09.2018. In dieser Woche beschäftigt sich Andreas Jelinek mit einem neuen paraguayischen Gesetz namens Anita: „Das Anita-Gesetz würde alle Personen, die über 18 Jahre alt sind, als Organspender definieren. Ein schriftliches Widersprechen sei dennoch möglich. Das Projekt soll nun an den Senat gehen“, so Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG. Vor allem über die allgemeineren Punkte des Gesetzesvorschlags schienen sich die Abgeordneten einig zu sein. Später kam es zu einigen Anmerkungen und Änderungen der jeweiligen Artikel. Dabei ging es insbesondere um die Interpretation. So sollte eine Person, die Organspender sein möchte, dies „schriftlich bestätigen“ und nicht nur verbal. „Wie das Gesetz im Endeffekt konkret aussehen könnte, entscheidet das Nationale Institute für Transplantationen (INAT). Das INAT legt fest, wie die Verfügung aussehen soll. Damit schafft sie einen alleinig gültigen Datensatz, der den Nachweis einer Annahme oder der Ablehnung einzelner Spender beinhaltet“, erklärt Jelinek von der Proindex Capital AG weiter.Der sogenannte Artikel 18 hatte in den vergangenen Monaten eine kontroverse Debatte in Paraguay ausgelöst. Dieser besagt, dass die Identität eines Spenders vor der Identifikationsbehörde geltend gemacht werden kann – und das, zum Zeitpunkt der Verwaltung des Ausweisdokuments sowie vor der Gemeinde zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Dokuments. „Kritiker finden, dass Menschen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern im Vorfeld genügend über ihre Rechte aufgeklärt werden sollten. Des Weiteren besagt Artikel 18, dass der Widerstand eines Volljährigen, seine oder ihre Organe zu spenden, im Register sowie im Ausweisdokument aufgenommen wird“, so Jelinek von der Proindex Capital AG weiter. Des Weiteren kann der Wunsch, auf die Organspende zu verzichten, von der INAT abgelehnt werden. „Organspende rettet jährlich Millionen von Menschenleben und ist eine sehr ehrenwerte Entscheidung. Nichtsdestotrotz muss daran gearbeitet werden, wie man Menschen die Vorteile besser kommuniziert, ohne sie dazu zu drängen“, so Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG abschließend.