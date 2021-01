PSI Polska liefert SCADA-basiertes Leitsystem an Aquanet S.A. / PSIscada steuert Abwassersystem in Posen in Polen

Die Aquanet S.A., eines der führenden polnischen Unternehmen für Wasserversorgung und Abwassermanagement, hat die PSI Polska Sp. z o.o. mit der Implementierung des SCADA-basierten Leitsystems PSIscada für die Steuerung des Abwassersystems in Posen beauftragt.

Neben der Implementierung des neuen Systems wird PSI Polska die Einführung der Software und der notwenigen Hardware für die Wasseraufbereitungsstation in der Wisniowa-Straße in Posen und in der zentralen Kläranlage in Kozieglowy sowie deren Roll-out in weitere Bereiche des Posener Abwassersystems planen.

Als Teil der Unternehmensstrategie will Aquanet mit der Investition eine hochmoderne zentrale Technologieplattform aufbauen, die die Fernüberwachung, -steuerung und -verwaltung der Infrastruktur überwacht. Diese umfasst Pumpstationen, mit und ohne Trennung von Feststoffen, Abwassertrenneinheiten und Metering-Stationen, Regenmesser, Sturmüberlaufeinheiten, Siphons und Traps sowie Abwassersammelstationen.

Im Rahmen einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren wurde das auf der PSI-Plattform basierende System aufgrund seiner hohen Konfigurierbarkeit und Flexibilität u.a. durch die moderne PSI Click Design-Technologie ausgewählt. Das neue System wird die Infrastruktur in Posen und den umliegenden Gemeinden steuern und soll innerhalb der nächsten zwei Jahre eingeführt werden.

Aquanet S.A. ist einer der führenden polnischen Unternehmen für Wasserversorgung und Abwassermanagement und das größte Unternehmen in Polen für Aufnahme, Aufbereitung und Lieferung von kaltem Wasser sowie von Sammeln und Aufbereiten von Abfällen sowie Wasser- und Abwassermanagement anbietet.

Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. http://www.psi.de/

Pressekontakt:

PSI Software AG

Bozana Matejcek

Konzernpressereferentin

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland

Tel. +49 30 2801-2762

Fax +49 30 2801-1000

E-Mail: mailto:bmatejcek@psi.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7891/4823441

OTS: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Original-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell