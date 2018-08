PTKO-Presseforum: zunehmende Bedeutung von künstlicher Intelligenz und Assistenzsystemen in der Medienproduktion

Von künstlicher Intelligenzgetriebene

Arbeitsprozesse und Assistenzsysteme werden zunehmend auch in der

Medienproduktion Bedeutung gewinnen. Darauf hat am Freitag der

ehemalige Direktor Produktion und Betrieb des Rundfunk

Berlin-Brandenburg (rbb), Nawid Goudarzi, beim Presseforum der

Produktions- und Technik-Kommission (PTKO) von ARD und ZDF auf der

IFA in Berlin hingewiesen. „Wir haben inzwischen ein Stadium der

Digitalisierung erreicht, in dem stärker als je zuvor

wirkungsmächtige Entwicklungen aus anderen Industrien und Branchen

auch die Digitalisierung der Medien erfassen und Veränderungen in der

Medienproduktion und der Mediennutzung nach sich ziehen“, sagte

Goudarzi in seiner Keynote zur Eröffnung des Forums mit Blick auf die

„KI“.

Hochautomatisierte Arbeitsprozesse und der Einsatz von

Assistenzsystemen seien in einer Reihe von Branchen heute bereits

betrieblicher Alltag, entscheidende Anstöße dafür kämen aus Forschung

und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz. „Aus Sicht

der Medienproduktion und der Mediennutzung ist von Interesse und

Belang zu erfahren, in welchen Bereichen und Abläufen und in welcher

konkreten Form sich von künstlicher Intelligenz getriebene

Arbeitsprozesse automatisieren lassen und wo Assistenzsysteme

eingesetzt werden können“, sagte Goudarzi. Diese Fragen zu

beantworten, gehöre zu den zentralen Zukunftsaufgaben der

Produktionsverantwortlichen in den Sendern.

Eröffnet hatte das Presseforum am Freitagmittag Prof. Birgit

Spanner-Ulmer, Vorsitzende der PTKO und Produktions- und

Technikdirektorin des Bayerischen Rundfunks. Zum Schwerpunktthema

„Automatisierung und Assistenzsysteme in der Medienproduktion“

präsentierten und diskutierten Michael Eberhard, Direktor Technik und

Produktion des Südwestrundfunks (SWR), Detlef Sold, CEO der

technology and production center switzerland ag, Oliver Hofrichter,

Experte für Programmvermögen und Informationsservice von Radio

Bremen, Tobias Tiesler, Projektleiter medas (SAD), Dokumentation und

Archive, vom SWR, Jan Meyer-Veden, Managing Editor von getAbstract

und Dominik Schilling von der ARD Onlinekoordination. Andreas

Bereczky, Produktionsdirektor des ZDF, erläuterte zudem den aktuellen

Stand bei der Produktion von hochwertigen UHD-Inhalten.

Das Presseforum der ARD/ZDF Technik- und Produktionskommission

gibt auf der IFA traditionell einen Überblick über neue technische

Entwicklungen, verbunden mit Einschätzungen und Informationen zu

Planungen und Strategie von ARD und ZDF.

