Pünktlich, zuverlässig, organisiert: In der digitalen Arbeitswelt zählen auch „klassische Tugenden“

Vermeintlich –angestaubte– Werte wie

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Organisation sind in Zeiten von

flexiblem und ortsunabhängigem Arbeiten aktueller denn je. So sehen

es Fach- und Führungskräfte in Deutschland, zeigt eine Untersuchung

der Online-Jobplattform StepStone zum Thema Kooperation und

Kollaboration am Arbeitsplatz. 82 Prozent der rund 14.000 Befragten

halten Organisationsfähigkeit und 72 Prozent Zeitmanagement für

besonders wichtig, um im Team erfolgreich zu sein. Das sind mit

Abstand die höchsten Zustimmungswerte unter den Beschäftigten,

deutlich vor Fähigkeiten etwa im Projektmanagement oder

konzeptionellen Denken, die viel eher mit modernem Arbeiten und

digitaler Arbeitswelt verbunden werden. Das ist konsequent, denn erst

wenn die Grundlagen stimmen, können Teams dynamisch und innovativ,

kurz: erfolgreich sein.

Zeitmanagement als Erfolgsfaktor im digitalen Zeitalter

Besonders spannend ist in diesem Zusammenhang ein Blick auf die

Gruppe der 18- bis 30-Jährigen: Die jungen und digitalaffinen

Fachkräfte – oft bezeichnet als „Generation unverbindlich“ – schätzen

erfolgreiches Zeitmanagement im Job unter allen befragten

Altersgruppen am stärksten. Eine gute Zeiteinteilung ist eine

wichtige Grundlage für Produktivität und Pünktlichkeit am

Arbeitsplatz. „Gerade in einer Zeit, in der Zusammenarbeit zunehmend

flexibel, international und standortübergreifend organisiert wird,

sind erfolgreiches Zeitmanagement und Organisationstalent besonders

wichtig,“ sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei

StepStone. „Sie schaffen erst die Grundlage für einen effizienten

Workflow und die Entwicklung innovativer Lösungen.“

Zuverlässigkeit zeichnet Teams aus

Diese neue, alte Mentalität ist nicht nur aktueller denn je, sie

scheint sich auch auszuzahlen. Die Untersuchung zeigte ebenfalls,

dass Arbeitnehmer in Deutschland ihre Teams als besonders zuverlässig

wahrnehmen. Ein Aspekt, der naturgemäß eng mit Organisationsstärke

und gutem Zeitmanagement zusammenhängt. 77 Prozent geben an, sich auf

ihre Teamkollegen verlassen zu können. Ebenfalls 77 Prozent halten

sich an gemeinsam vereinbarte Absprachen und Regeln. Dieses hohe Maß

an Zuverlässigkeit ist gerade in dynamischen Kontexten unabdingbar.

Hoher Entscheidungs-, Produktions- und Zeitdruck machen es zwingend

notwendig, dass am Arbeitsplatz ein Rädchen sprichwörtlich wie

geschmiert in das andere greift.

Weitere Informationen zum Thema Teamfähigkeit und die vollständige

Studie „Erfolgsgeheimnis Team“ zum kostenlosen Download unter:

www.stepstone.de/wissen/teamfaehigkeit/

Über die Studie „Erfolgsgeheimnis Team“

In der Studie erläutert die Online-Jobplattform StepStone die

wichtigsten Begriffe rund um Teamarbeit und Unternehmenskultur, gibt

Einblick in die Einstellung der Fachkräfte zu diesen Themen und die

Relevanz des Cultural Fits bei der Jobsuche. Daneben beleuchtet

StepStone die Erfolgsfaktoren von Teamarbeit und gibt rekrutierenden

Unternehmen Empfehlungen für den Aufbau einer produktiven

Teamstruktur. Für die Studie hat StepStone im November 2018 eine

Online-Befragung unter insgesamt rund 14.000 Fach- und

Führungskräften in Deutschland durchgeführt, darunter waren rund

10.600 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 3.400

Führungskräfte. Daneben befragte StepStone online insgesamt rund

2.000 Recruiter und Manager, die für Personalbeschaffung zuständig

sind.

