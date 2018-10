rbb exklusiv: Bedrohung vietnamesischer Dissidenten in Berlin – Bundesanwaltschaft eingeschaltet

Sperrfrist: 30.10.2018 06:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes im Jahr

2017 fürchtet auch ein in Berlin lebender vietnamesischer Journalist

um seine Sicherheit.

Mit dem Fall ist auch die Bundesanwaltschaft befasst, wie die

Sprecherin Frauke Köhler der rbb-Redaktion Investigatives und

Hintergrund bestätigte. Zu weiteren Details wollte sie sich nicht

äußern.

Der in Berlin lebende Journalist und Blogger Trung Khoa Le erhielt

nach eigener Aussage massive Drohungen und hat den Verdacht, dass

sein Blog vom vietnamesischen Geheimdienst attackiert wird. Die

Drohungen und Attacken erfolgten im Umfeld seiner Berichterstattung

über den G20-Gipfel in Hamburg und den Gerichtsprozess gegen einen

der Entführer des vietnamesischen Geschäftsmanns Trinh Xuan Thanh im

Mai dieses Jahres. Ein in München lebender Vietnamese, der über gute

Kontakte zur vietnamesischen Botschaft verfügt, hatte Trung Khoa Le

über soziale Medien zum Essen von „Entenfleisch mit frischem Blut“

eingeladen. Von Vietnamesen wird das als Morddrohung aufgefasst.

Außerdem ging beim Berliner Landeskriminalamt ein anonymer Hinweis

ein, der die Befürchtungen von Trung Khoa Le bestätigt. In einem

Sicherheitsgespräch wurde ihm erklärt, welche Maßnahmen er für sich

und seine Familie treffen sollte, um sich zu schützen.

Trung Khoa Le, der seit 1993 in Deutschland lebt, ist

Chefredakteur und Herausgeber der von ihm gegründeten

Online-Nachrichtenplattform thoibao.de. Im Mai dieses Jahres wurde

die Web-Seite „thoibau.de“ durch einen sogenannten DDoS-Angriff

lahmgelegt, wie dem rbb vorliegende Serverdaten belegen.

DDoS-Angriffe auf Web-Seiten vietnamesischer Oppositionelle sind

keine Seltenheit. Ein DDoS-Angriff ist eine spezielle Art der

Cyber-Kriminalität, bei der Server durch millionenfache Anfragen

überlastet werden und dann ausfallen. Web-Seiten sind dann nicht mehr

erreichbar. IT-Experten vermuten, dass der vietnamesische

Geheimdienst hinter den bekannt gewordenen Cyber-Attacken auf

Web-Seiten vietnamesischer Dissidenten und regierungskritischer

Journalisten steht. In Sachen Pressefreiheit steht Vietnam auf dem

Fünft letzten Platz der Rangliste von Reporter ohne Grenzen. Nach

Informationen des rbb ist Trung Khoa Le kein Einzelfall. Auch ein

weiterer in Berlin lebender vietnamesischer Dissident wurde nach

RBB-Informationen mit dem Tode bedroht.

Die Bürgerrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen bewertet die

Bedrohungen gegen den Exil-Reporter als Teil einer systematischen

Strategie zur Einschüchterung von Oppositionellen. „Man muss das

Risiko für Herrn Le sehr ernst nehmen, dass ihm auch physisch etwas

passiert.“, sagt RoG-Geschäftsführer Christian Mihr. Und Konstantin

von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/Die

Grünen im Deutschen Bundestag, fordert die Sicherheitsbehörden und

die Bundesregierung auf, sich bei der Abwehr solcher Übergriffe

schärfer aufzustellen und eine klarere Sprache zu sprechen. Von Notz,

der auch Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium der

Geheimdienste ist, befürchtet ansonsten einen Dammbruch: „Dann machen

hier mit der Zeit alle, was ihnen gerade in den Kram passt.“

Die Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam hat auf

Nachfragen zu den Vorfällen nicht reagiert.

