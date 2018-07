rbb exklusiv: Gebler (Grüne): Berlin wird im Bundesrat bei sicheren Herkunftsländern nicht zustimmen

Berlin wird im Bundesrat bei sicheren

Herkunftsländern nicht zustimmen

Das hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner

Abgeordnetenhaus, Silke Gebel, am Donnerstag im Inforadio vom rbb

angekündigt. Das Land Berlin werde sich bei der entsprechenden

Abstimmung im Bundesrat mindestens enthalten, sagte Gebel.

Zur Begründung erklärte sie, die Maghreb-Staaten seien nicht

sicher. Es gebe von dort immer noch Berichte über Folter und unfaire

Gerichtsverfahren. „Das individuelle Recht auf Asyl muss hier

gewährleistet werden“, sagte Gebel.

Was Seehofer vorgeschlagen habe, sei reine Symbolpolitik. Die

Berliner Grünen seien der Ansicht, „dass man sich an so einer

Symbolpolitik auf Kosten der Menschen nicht beteiligen sollte.“

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell