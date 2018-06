rbb-exklusiv: Hilfe für polnische Obdachlose in Berlin

Polen wird polnischstämmigen Obdachlosen in Berlin

helfen. Ab Juli sollen sich Sozialarbeiter der polnischen Stiftung

„Barka“ in der deutschen Hauptstadt um Obdachlose kümmern und sie

möglichst zur Rückkehr nach Polen bewegen.

Der polnische Senat hat die Gelder für die Betreuung polnischer

Obdachloser in Berlin freigegeben, bestätigte Botschaftssprecher

Dariusz Pawlos dem Inforadio des rbb. Ab Juli dieses Jahres werden

die ersten polnischen Sozialarbeiter der Stiftung „Barka“ auf den

Berliner Straßen unterwegs sein und den Kontakt zu polnischstämmigen

Obdachlosen suchen. Die Sozialarbeiter sollen mit den Obdachlosen

reden und ihnen Hilfe bei der Heimfahrt vermitteln, sagte Pawlos.

Dabei soll „Barka“ mit Vereinen wie „Gangway“ oder „Klik“

kooperierern, die sich in Berlin bereits um obdachlosen Menschen

kümmern.

Nach Schätzungen der Regierung in Warschau leben etwa 2.000

polnische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in der deutschen

Hauptstadt. Der polnische Botschafter hatte sich persönlich für das

neue Hilfsangebot stark gemacht. Derzeit läuft die Abstimmung mit dem

Berliner Senat, wie und wo die Hilfe am besten eingesetzt werden

kann.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

INFOradio

Chef / Chefin vom Dienst

Tel.: 030 – 97993 – 37400

Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell