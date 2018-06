Historiker Andreas Rödder im stern: „Unser Land ist aus der Balance geraten“

Der Mainzer Historiker Andreas Rödder sieht

angesichts der erneut ausbrechenden Konflikte in der

Flüchtlingspolitik die politische Stabilität in Deutschland bedroht.

„Unser Land ist aus der Balance geraten. Das ist für die Stabilität

unseres Systems sehr gefährlich“, sagte Rödder in einem Interview mit

dem Hamburger Magazin stern. Zu beobachten sei eine „regelrechte

Erosion der politischen Mitte“. Das Ende der Weimarer Republik zeige,

„wie schnell politische Ordnungen ins Rutschen geraten können“, warnt

der Geschichtswissenschaftler. „Nach 70 Jahren Bundesrepublik halten

wir eine moderate Kultur der politischen Mitte für

selbstverständlich. Aber das ist sie nicht.“

Rödder, der in Mainz Neueste Geschichte lehrt, sieht – nicht

zuletzt durch den Mordfall Susanna F., bei dem ein Flüchtling aus dem

Irak als mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft sitzt – einen

„massiven Vertrauensverlust gegenüber dem Rechtsstaat“. Hierzu hätten

auch der von einem Flüchtling verübte Mord an einer Studentin in

Freiburg und der Tod einer Schülerin in Kandel beigetragen, für den

sich ein mutmaßlich aus Afghanistan stammender Mann in der kommenden

Woche vor Gericht verantworten muss sowie das Attentat auf dem

Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz durch den ebenfalls als

Flüchtling nach Deutschland gekommenen islamistischen Terroristen

Anis Amri. „Das Problem ist: Je mehr Einzelfälle passieren, desto

weniger lässt sich sagen, es handele sich nur um Einzelfälle“, so

Rödder.

Der Wissenschaftler, der sich sowohl mit der jüngsten

Zeitgeschichte seit 1990 als auch mit der Internationalen Geschichte

des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt, ist der Meinung, dass die

Flüchtlingskrise des Jahres 2015 bis heute von Gesellschaft und

Politik nicht richtig verarbeitet wurde. „Deutschland ist noch lange

nicht fertig mit dem, was im Herbst 2015 passiert ist.“

Für viele Deutsche seien die Ereignisse von damals eine

traumatische Erfahrung gewesen. „Über Monate wurden kritische Stimmen

diskreditiert. Das Gericht der moralischen Aburteilung ging los,

bevor der –Beschuldigte– überhaupt Gehör fand. Es entstand der

Eindruck, die Grundachsen des Landes sollten verschoben werden, ohne

dass darüber ein Diskurs erlaubt sein sollte.“ Seitdem herrsche auf

der politischen Linken wie auf der Rechten eine „Kultur der

Unbedingtheit“. „Sie breitet sich immer weiter aus und vergiftet das

politische Klima in Deutschland.“ Die Mitte verharre dagegen „in

weitgehender Sprachlosigkeit“. Rödder auf die Frage, was die

etablierten Parteien der Mitte tun sollten: „Offensiv ihre Positionen

erklären. Und dafür werben. Und nicht –Alternativlosigkeiten–

dekretieren. Oder mit moralischer Empörung andere ausgrenzen.“

