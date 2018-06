rbb-exklusiv: Ungarisches Anti-NGO-Gesetz: Vorsitzende der Grünen im Europaparlament Ska Keller fordert EU-Unterstützung für Hilfsorganisationen und Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn

Die in Ungarn geplante Einwanderungssondersteuer

gegen Hilfsorganisationen schaffe „ein Klima der Angst in der

ungarischen Bevölkerung“ sagte die Vorsitzende der Grünen im

Europaparlament Ska Keller im ARD Mittagsmagazin. Keller fordert

einen Hilfsfond der europäischen Union: „Wir müssen auch etwas dafür

tun, dass wir diese Organisationen vor Ort unterstützen, damit die

nicht völlig alleine gelassen werden. Eine Möglichkeit wäre ein Fonds

für Demokratie und Menschenrechte innerhalb der Europäischen Union,

wo man dann solche Vereine, solche Organisationen unterstützen kann.“

Bisher gingen die EU Gelder durch die Hand der Regierungen, die sie

dann weiter verteilen. Das würde keinen Sinn machen. Ungarn dürfe

innerhalb der europäischen Union in seinem Vorhaben nicht weiter

unterstützt werden, so Keller. In Ungarn würden „Menschen

kriminalisiert werden, die fundamentale Menschenrechte erfüllen, die

für Menschen in Not einstehen.“ Die Grünen im Europaparlament streben

ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn an.

