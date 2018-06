Ministerpräsident Volker Bouffier warnt vor Bruch zwischen CDU und CSU: „Sonst haben wir in einem Jahr italienische Verhältnisse“ (FOTO)

Im Asylstreit zwischen CDU und CSU hat sich der hessischeMinisterpräsident Volker Bouffier (CDU) mit scharfer Kritik an derbayerischen Schwesterpartei eingeschaltet.

Die Lage sei deshalb so eskaliert, weil die CSU um die absolute

Mehrheit bei der bayerischen Landtagswahl fürchte. Das habe zur einer

„falschen Strategie“ geführt, sagt Bouffier in einem Interview mit

der Wochenzeitung DIE ZEIT.

Es bestehe Konsens darüber, dass man beim Thema Migration

weiterkommen müsse. „Aber die Diskussion fühlt sich so an, als

stünden wir wieder bei 2015. Das ist falsch. Wenn ich jeden Tag

erkläre, dass alles ganz furchtbar ist, dann sagen die Leute: Du hast

die Sache offenbar nicht im Griff. Ob das dazu führt, dass sie mich

wählen, wage ich zu bezweifeln“, sagt Bouffier, der auch

stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei ist, der ZEIT.

Seehofers Einschätzung, man habe die Lage nicht im Griff, sei

„nicht richtig“, sagt Bouffier unter Verweis auf Hessen. „Die Bilanz

des ersten Quartals sieht in Hessen so aus: Binnen drei Tagen sind

die Menschen registriert, binnen einer Woche ist die Anhörung beim

Bamf, binnen eines Monats sind 80 Prozent der Fälle beschieden. Wir

hatten 300 freiwillige Ausreisen und haben etwas über 200

abgeschoben.“

Bouffier kritisiert außerdem, dass Zurückweisungen von per Eurodac

registrierten Migranten „in den zurückliegenden Wochen und Monaten“

nie ein Thema gewesen sei, „nirgends. Weder bei den

Jamaika-Verhandlungen noch in der Koalitionsverhandlung mit der SPD,

noch in dem Kompromiss zwischen CDU und CSU.“

Bouffier räumt ein, dass auch er den Masterplan von Horst Seehofer

nicht kenne. Entscheidend sei etwas anderes: „Entscheidend ist, dass

die Union beieinanderbleibt. Sonst haben wir in einem Jahr

italienische Verhältnisse. Das kann niemand mit Sinn und Verstand

wollen.“

Eine weitere Eskalation bringe die Fraktionsgemeinschaft in

Gefahr. „Die CSU tritt bundesweit an und die CDU auch in Bayern. Am

Ende haben wir eine Lage, in der man drei oder mehr Parteien braucht,

um eine Regierung zu bilden, und kann nur noch politische

Minimalkompromisse machen. Die politische Stabilität Deutschlands ist

dann nicht mehr gegeben“, warnt Bouffier. Er ist damit der erste

hochrangige CDU-Vertreter, der offen ins Kalkül zieht, dass die CDU

im Fall eines Bruchs auch in Bayern antreten könnte.

Der hessische Ministerpräsident zeigt sich optimistisch, dass

Merkel binnen zwei Wochen „eine ganze Menge“ erreichen könne. „Auch

Länder wie Italien haben ein Interesse daran, dass Deutschland stabil

bleibt.“ Eine Rückweisung an der Grenze, wie Seehofer sie für den

Fall angekündigt hatte, dass Merkel kein gleichwertiges Ergebnis

erreiche, würden dagegen an der Realität scheitern, so Bouffier. „Es

gibt drei bewachte Grenzübergänge von rund 90. Da müsste man überall

Bundespolizisten hinstellen.“

